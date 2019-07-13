Айсен Николаев назвал избыточным количество двойных сплошных на дорогах в Якутске

С прошлого года в Якутске на четырехполосных дорогах начали наносить двойную сплошную разметку, которая запрещает въезд с прилегающих территорий с левой стороны. На возмущения горожан в телепрограмме «Прямой разговор» 13 июля ответил глава республики Айсен Николаев.

Как сообщил Айсен Николаев, увеличивающееся количество двойных сплошных на дорогах Якутска связано с требованиями федерального закона. Напомним, что разметку наносят с прошлого года на дороги, имеющие четыре и более полосы.

Разметка должна предотвратить ДТП, которые происходят при движении при въезде и выезде на дороги с прилегающих территорий, когда автомобиль пересекает две и более полосы.

По мнению главы республики, число двойных сплошных, препятствующих въездам на дорогу с левой стороны, все-таки избыточно.