Айсен Николаев назвал действия мэра глупостью

Глава Якутии Айсен Николаев назвал «большой глупостью» задержание журналистов телеканала «Якутия 24» в Вилюйске на этой неделе. Бюджет Вилюйска проверят после конфликта мэра города с журналистами, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на телеканал «Якутия 24».

Во вторник, 16 июля, съемочная группа телеканала «Якутия 24» была задержана в Вилюйске. По словам корреспондента телеканала Евгения Тойтонова, группа прибыла в город, чтобы снять несколько сюжетов по заданию редакции, однако была задержана по требованию мэра города Ньургустана Афанасьева, который отказался от общения с журналистами и обратился в полицию.

«Задержание журналистов, которые занимались своей профессиональной деятельностью, без абсолютно каких-либо причин, это, на мой взгляд, очень большая глупость со стороны руководителя муниципального образования. Кто только ко мне не подходит, какие только люди не рвутся, чтобы (их) задерживать, еще какие-либо вещи делать, у меня даже в уме нет. Поэтому, конечно же, это неправильно», — сказал глава республики журналистам в пятницу.

По его словам, главную оценку действий главы муниципального образования должны давать жители, которые в свое время его избрали.

«Это событие — показатель не очень правильного понимания роли главы местного самоуправления. Его стиль работы, на мой взгляд, не очень хороший», — добавил Айсен Николаев.

Отвечая на вопрос о расходовании средств муниципалитетами, глава Якутии отметил:

«В любом случае расходование средств местных бюджетов, которые в основном финансируются за счет дотаций из республиканского бюджета, а бюджет Вилюйского района в основном из этих средств и состоит, конечно же, всегда проверяем. В данном случае, особенно после таких резонансных событий, будет дано соответствующее поручение».