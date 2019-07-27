Айсен Николаев нашел причину кризиса с «Якутскэкосети»

Деятельность регионального оператора по обращению с ТКО рассмотрена на совещании у Главы Якутии

Вопрос качественного и своевременного предоставления услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории города Якутска региональным оператором ООО «Якутскэкосети» рассмотрен 26 июля на совещании у Главы Якутии Айсена Николаева.

Открывая совещание, Айсен Николаев отметил, что за последние месяцы в центральной зоне районов и в городе Якутске, где ведет свою деятельность региональный оператор ООО «Якутскэкосети», накопилось большое количество проблем, которые препятствуют качественному предоставлению услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. По мнению Главы республики, основной причиной возникновения сложившейся ситуации послужило отсутствие взаимодействия между руководством компании, инвесторами и Окружной администрацией города Якутска.

«В результате региональный оператор оказался предоставлен сам себе, а это негативно сказалось и на заключение договоров с юридическими и физическими лицами, и на низкую собираемость платежей за предоставляемые услуги по вывозу твердых бытовых отходов. Поэтому сейчас назрел вопрос изменения структуры деятельности регионального оператора. Уверен, что после принятия этого решения компания начнет нормально работать и обеспечит качественное исполнение своих обязательств», — подчеркнул Айсен Николаев.

Первый заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Колодезников сообщил, что структурное подразделение ГУП «ЖКХ РС (Я)» намерено выкупить у инвестора долю в уставном капитале ООО «Якутскэкосети». Он также отметил, что по обоюдному согласию руководства города Якутска и компании «Якутскэкосети» планируется расторжение действующего концессионного соглашения по рекультивации действующего полигона, строительству и эксплуатации нового полигона по размещению отходов производства и потребления на 26 км Вилюйского тракта с передачей земельных участков в собственность республики.