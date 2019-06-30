Айсен Николаев на Ысыахе Туймаады посетил тюсюлгя кузнецов «Уус түһүлгэтэ»

В рамках Ысыаха Туймаады-2019 Глава Якутии Айсен Николаев посетил тюсюлгя кузнецов «Уус түһүлгэтэ» и принял участие в открытии I Республиканского форума кузнечного мастерства, который уже традиционно проводится на тюсюлгэ ювелирной фирмы «Киэргэ».

Айсен Николаев отметил вклад генерального директора фирмы «Киэргэ», мецената Александра Павлова в популяризации не только якутских украшений, но и всей республики.

«Мы с Александром Кирилловичем начинали хорошее дело – поставили сэргэ – символ народа саха – в Олимпии. С тех пор он поставил несколько сэргэ в разных уголках планеты, проносит дух якутского народа по всему миру», – отметил глава.

Айсен Николаев рассказал, что в этом году якутская фирма «Киэргэ» стала единственной ювелирной фирмой страны, которая имела право продавать свою продукции на полях Восточного экономического форума на острове Русский во Владивостоке.

Особые слова благодарности глава сказал Союзу кузнецов Якутии, которые возрождают древнюю технологию выплавки сырорудного железа. Глава напомнил, как в прошлом году на Ысыахе Туймаады кузнецы республики показали, как наши предки добывали железо из руды. «За одну ночь из руды, добытой в Намском улусе, было получено 53 кг железа. Это очень тяжёлый труд», – сказал Айсен Николаев.

Глава также посмотрел якутские ножи, которые представлены на конкурс ножей «Дэгиттэр бысах» («Лучший клинок»), и принял участие в открытии памятника якутскому кузнецу.