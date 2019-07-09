Айсен Николаев — лидер медиарейтинга

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за июнь 2019 года. Айсен НИКОЛАЕВ занял первую строку среди глав регионов Дальнего Востока и 16-ю среди глав всех субъектов РФ.

В Дальневосточном ФО лидерами медиарейтинга в июне 2019 года стали глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО и глава Республики Бурятия Алексей ЦЫДЕНОВ.

В комментарии «Медиалогии» отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев в Харбине, столице провинции Хэйлунцзян, принял участие в торжественной церемонии открытия российского павильона VI Российско-Китайского ЭКСПО. Также он принял участие в торжественной церемонии открытия Ысыаха Олонхо в Намском районе. Помимо этого, глава республики провел экстренное совещание с руководителями органов управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС по ситуации с природными пожарами в Верхоянском районе в главном управлении МЧС России по Республике Саха.

СМИ сообщали, что Айсен Николаев назначил оперативную группу по расследованию причин пожара.

Кроме того, глава Якутии Айсен Николаев и губернатор Нижегородской области Глеб НИКИТИН подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве в рамках реализации HR-проекта «Команда Правительства» и инициативного бюджетирования на территориях субъектов.