Айсен Николаев лично проконтролировал ситуацию с природными пожарами в Верхоянском районе

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ 27 июня в рамках рабочей поездки в Верхоянский район особое внимание уделил принятию необходимых мер по ликвидации и тушению природных пожаров, взаимодействию всех структур, формированию сил и средств, направленных на стабилизацию ситуации.

Сразу по прилету Айсен Николаев совершил облет территорий, наиболее подверженных природным пожарам. В настоящее время на территории Верхоянского района зафиксировано 3 лесных пожара, из которых один локализован. Общая площадь, пройденная огнем, составляет свыше 200 тыс. гектаров. Основная часть территории пожаров находится в зоне контроля, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

На участке «Эбэ» Табалахского наслега Ил Дархан встретился с добровольцами, задействованными в тушении лесных пожаров. Отряд из 80-ти человек, сформированный из числа жителей с. Табалах, 16 июня был переброшен на территорию конебазы участка «Эбэ» для обустройства минерализованной полосы.

В п. Батагай Айсен Николаев провел выездное заседание КЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории республики по обсуждению ситуации, сложившейся на территории Верхоянского и Момского районов. Глава отметил, что более половины лесных пожаров, произошедших в республике, зафиксированы в Верхоянском районе. Сегодня решением Ил Дархана сюда переброшены дополнительные силы федерального и республиканского резерва. Прибыл специальный вертолет МИ-8, предназначенный для пожаротушения, который уже начал свою работу.

«По итогам выездного заседания КЧС я вынес ряд решений по выделению дополнительных запасов топлива, сил и средств для более оперативного пожаротушения. Такие пожары, к сожалению, у нас в республике достаточно часто происходят. Просто в Верхоянском районе таких пожаров не было свыше 15 лет. По линии федеральных структур для усиления пожаротушения сюда переброшен спецотряд десантников. В случае ухудшения ситуации есть договорённость, что будут привлекаться и дополнительные силы», – подчеркнул Айсен Николаев.

Он также отметил работу местной администрации по организации и мобилизации местного населения, сплоченность жителей района, которые принимают активное участие в мерах по ликвидации природных пожаров.

«Благодаря их работе сегодня прямой угрозы населению Верхоянского района нет. Вместе с тем расслабляться нельзя. Сегодня мы разработали четкий план действий, чтобы преломить создавшуюся ситуацию», — резюмировал по итогам КЧС Айсен Николаев.