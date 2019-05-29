Айсен Николаев: итоги первого года. Медицина

В своей предвыборной программе, в Послании Госсобранию (Ил Тумэн) РС(Я) и в целом в текущей работе — при реализации региональным правительством национального проекта «Здравоохранение» — Айсен Николаев особое внимание уделяет вопросам охраны здоровья граждан, повышения качества и доступности медицинской помощи населению.

Ровно год назад – 28 мая 2018 года – Айсен Николаев был назначен временно исполняющим обязанности Главы Якутии. Отрасль в составе «Социального блока» курирует заместитель Председателя Правительства РС(Я) Ольга Балабкина, назначенная и.о. вице-премьера в июне 2018 года и впоследствии утвержденная парламентом в должности. Министерство с октября 2018 года возглавляет Елена Борисова.

Какая работа проведена за первый год работы Айсена Николаева в сфере охраны здоровья граждан? Об этом – в материале интернет-газеты «В Якутии.ру», где приводятся ключевые достижения и планы новой команды в сфере здравоохранения.

ЧТО СДЕЛАНО И ДЕЛАЕТСЯ СЕЙЧАС

ОМС: «РЕВОЛЮЦИОННОЕ» ДОСТИЖЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ

В 2018 году, благодаря поддержке Правительства РФ, достигнутой руководством республики в лице Айсена Николаева, региону удалось добиться изменения методики распределения субвенций на обязательное медицинское страхование. Теперь, при определении размера субвенций, учитываются региональные особенности субъектов РФ.

Поэтому в отношении Якутии и еще 4 регионов со сложными природно-климатическими условиями и ограниченной транспортной доступностью предельные значения «коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг» повышены с 3 до 4,5.

Благодаря этому здравоохранение республики в этом году получает средств из Федерального фонда ОМС на 6,7 миллиардов рублей больше, чем в 2018 году. И это увеличение – не одноразовое, а постоянное, так как изменена вся методика распределения субвенций. Таким образом, в 2019 году Якутия получает из средств Федерального фонда ОМС почти 34 миллиарда рублей, что выше показателей 2018 года на 24,5%.

ПЕРВИЧНАЯ МЕДПОМОЩЬ

— В 2018 г. построено и введено в эксплуатацию 4 фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) в Таттинском, Томпонском, Намском и Аллаиховском улусах.

— Начал работу передвижной медицинский комплекс «ФАП» в Вилюйском районе.

— В настоящее время монтируются и вводятся в эксплуатацию ФАПы в селах Иннялы Ленского района, Даркылах Мегино-Кангаласского, Ары-ТолонТомпонского, Тыайа Кобяйского.

— По поручению Айсена Николаева продолжается работа с федеральным центром по строительству новых ФАПов. В августе прошлого года в адрес Министерства здравоохранения России была направлена заявка на общую сумму в 3,1 млрд рублей — для замены более 75 ФАПов, врачебных амбулаторий, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

— Проводится реформирование работы Республиканской больницы №2-Центра экстренной медпомощи, в том числе по рациональному использованию площадей больницы для расширения лечебных и койко-мест.

— С 15 июля Травматологический пункт г.Якутска передается в ведение РБ-2-ЦЭМП. Решение об этом принято для удобства пациентов: отныне все травматологические пациенты будут получать помощь в одном медучреждении — РБ-2-ЦЭМП.

КАРДИОЛОГИЯ

— В марте т.г. по предложению Айсена Николаева включен в План социального развития Центров экономического роста Якутии объект «Республиканский кардиологический диспансер в г.Якутске — 2-я очередь» (Кардио-сосудистый центр на 150 коек). Сроки строительства – 2019-2021 годы. Стоимость объекта – примерно 4,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 4,1 млрд, из бюджета Якутии – чуть более 460 млн.

— В октябре 2018 г. начал работу Региональный сосудистый центр №2, где за 9 месяцев пролечено около 400 пациентов, 250 из них оказана высокотехнологичная медицинская помощь при остром коронарном синдроме.

— Смертность населения региона от болезней системы кровообращения в течение последних 5 лет характеризуется устойчивым снижением на 12,9% — как в целом, так и по всем основным нозологиям.

ОНКОЛОГИЯ

— В конце октября 2018 г. Глава Якутии Айсен Николаев поручил перевести Онкодиспансер из неприспособленного здания в г.Якутске по ул.Свердлова, 3/2, в условия, соответствующие медицинским требованиям и нормам. В итоге проведенной работы в конце ноября отделения Онкодиспансера переехали в бывшее здание городского роддома на ул.Стадухина, 81.

Это значительно расширило Онкодиспансер, вместо тесных помещений медучреждение заняло пять этажей: на 1-м этаже расположилась поликлиника, на 2-м — отделение химиотерапии, на 3-м — гинекологическое отделение, цитологическая лаборатория и администрация, на 4-м — хирургическое и эндоскопическое отделения. На 5-м этаже — оперблок, отделение реанимации и клинико-диагностическая лаборатория.

— 29 декабря 2019 г. введен в эксплуатацию Радиологический корпус ЯРОД на 30 мест (1-й этап строительства нового здания Онкологического диспансера, стоимость объекта – более 980 млн руб., из них федеральный бюджет – свыше 510 млн, госбюджет РС(Я) – около 470 млн). Новый корпус оснащён современным тяжёлым медицинским оборудованием: высокотехнологичным линейным ускорителем с функцией синхронизации дыхания, оборудованием для локальной гипертермии, КТ-сканером.

— В настоящее время продолжается работа по дальнейшему строительству 2-й очереди Онкологического диспансера, которое планируется за счет средств республики. С 2020 года планируется софинансирование из федерального бюджета. На данный момент проект находится в стадии рассмотрения.

— Формируются амбулаторные онкологические службы на межрайонном уровне. Создается республиканская сеть из 18 Центров амбулаторной онкопомощи (ЦАОП). Эти центры будут вести «онкопоиск», диспансерное наблюдение, химиотрепатию в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

На сегодня уже определены 9 медучреждений, на базе которых в первом полугодии текущего года создаются ЦАОП: Поликлиника №1 г.Якутска, ЯГБ №2, ЯГБ №3, Медицинский центр г.Якутска, Мирнинская, Алданская, Нерюнгринская, Нюрбинская, Мегино-Кангаласская ЦРБ.

— В эти дни завершается республиканская акция «Онкопоиск», направленная на раннее выявление онкозаболеваний, инициированная Главой Якутии. С 13 апреля по 24 мая т.г. обследованием по всему региону охвачено почти 50 тысяч человек, при этом выявлено более 2 тысяч онкомаркеров с высокими показателями.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

— Разрабатывается региональная программа по развитию детского здравоохранения. Документ включает создание современной инфраструктуры оказания медпомощи детям, направлен на развитие профилактического направления в педиатрии и родовспоможении, внедрение современных профилактических и реабилитационных технологий, улучшение маттехбазы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медучреждений путем оснащения новым оборудованием; обеспечение оборудованием за счет родовых сертификатов учреждений родовспоможения; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей.

— В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в 2019 году оснащаются детские поликлиники 13 медицинских организаций на общую сумму около 130 млн руб.: Медцентр г.Якутска, Поликлиника №1, Якутская городская больница №3, Якутская городская больница № 2, ЦРБ в Нерюнгринском, Мирнинском, Алданском, Булунском, Ленском, Олекминском, Среднеколымском, Усть-Янском, Хангаласском районах.

— Закупаются 100 единиц оборудования: аппараты ультразвуковой диагностики, офтальмологическое оборудование, ЭКГ, ЛОР-комбайны, эндоскопические оборудование, реабилитационное оборудование. Торги проводятся с марта т.г.: контракты на поставку оборудования подписаны на сумму около 70 млн руб., на остальную сумму – более 60 млн руб. — аукционы объявлены в апреле-мае.

— Профилактическое направление медпомощи детям будет развиваться за счет повышения приверженности к здоровому образу жизни, в том числе за счет мероприятий, предусмотренных в федеральном проекте «Укрепление общественного здоровья», а также благодаря развитию школьной медицины, что предусмотрено региональными программами.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ПОЖИЛЫХ

— Цель работы – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. В рамках участия в реализации нацпроекта «Демография» Министерством здравоохранения РС(Я) начата работа по разработке проекта программы по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в РС(Я). В проекте документа предусмотрены организационные мероприятия в регионе по оказанию медпомощи гражданам пожилого и старческого возраста и подготовке кадров.

— Заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в целях софинансирования расходных обязательств субъекта, возникающих при проведении вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

— Продолжается реализация ведомственных программ развития отрасли, включающих мероприятия по подготовке и повышению обеспеченности и укомплектованности медучреждений кадрами.

— Большую роль в обеспечении кадрами играют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», благодаря которым, с участием федерального финансирования (60% — федеральные средства и 40% — республиканские), средняя укомплектованность врачами и средним медперсоналом повысилась до 74,3%, в том числе в северных и арктических районах – до 66,4%.

— С января 2018 г. было дальнейшее повышение заработной платы медицинского персонала: на 200% — у врачей и 100% — у среднего и младшего медперсонала от среднего дохода по региону.

— Особое внимание уделяется повышению квалификации врачей и медицинских работников.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ

— Единый медицинский диспетчерский центр преобразован в Единый центр поддержки и сопровождения пациентов. Проект координирует поток пациентов для оказания плановой консультативной первично-специализированной медпомощи и осуществляет взаимодействие в информационной системе «Высокотехнологичная медпомощь» при направлении пациентов в республиканские медорганизации и за пределы республики.

— Произведен переход лечебных учреждений на стандарт «Бережливой поликлиники». Благодаря этому изменены принципы работы регистратуры в медучреждениях, в ЛПУ установлено современное оборудование, организована доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

— В медорганизациях созданы Службы поддержки и сопровождения пациентов, в том числе в 39 райцентрах, 10 республиканских и 10 городских ЛПУ, внедрены открытые регистратуры, выстроена оптимальная маршрутизация пациентов.

— Совершенствуется проект «Цифровой контур здравоохранения».

— Обеспечены точки доступа к высокоскоростным каналам связи в более чем 250 больницах и врачебных амбулаториях.

— С помощью пилотного проекта «Облачная поликлиника» у пациентов появилась возможность получать телемедицинские консультации в режиме реального времени по вопросам, относящимся к общей медицинской практике. Цифровые приложения и технологии, созданные для телемедицины, должны решать проблемы доступности и удобства оказания медицинских услуг не только для жителей отдаленных районов, но и городских поселений.

Такая консультация экономит время как врача, так и пациента, позволяет осуществить консультацию в реальном времени, не отрываясь от основной деятельности. В такой консультации особенно нуждаются незащищенные маломобильные группы населения (пенсионеры, инвалиды, матери с грудными детьми и др.).

— В Якутии идет активное развитие высокотехнологичной медицины. Право на получение бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи есть у каждого якутянина. Главное условие — наличие медицинских показаний и гражданство РФ. За 2018 г. более 4 тысяч человек получили высокотехнологичную медпомощь в медицинских организациях Якутии и более 2,3 тысяч человек направлены в федеральные медучреждения.

— Минздравом РС (Я) телемедицинские центры созданы во всех 34 районах республики. На сегодняшний день консультации через телемедицинские центры могут получать и фельдшерско-акушерские пункты, и врачебные амбулатории.

— За 2018 год в республике количество телемедицинских консультаций, по сравнению с 2017 годом, возросло практически в 4 раза. В первую очередь, развитие телемедицины очень хорошо ощутили врачи арктических районов республики. В прошлом году в зоне арктических районов проведено более 500 консультаций.

— Кроме того, все республиканские медицинские учреждения Минздрава зарегистрированы в федеральной телемедицинской сети, что дает возможность республиканским медучреждениям посредством телемедицины получать консультации врачей федеральных клиник.

МЗ РС(Я) заключает договоры с федеральными медицинскими учреждениями, входящими в регистр федеральной телемедицинской сети. По итогам 2018 года проведена 21 телемедицинская консультация с участием врачей российских больниц и клиник.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЙОНЫ

— По поручению Айсена Николаева разработана «Программа развития здравоохранения промышленных районов на 2019-2022 годы», включающая капитальный ремонт медучреждений, приобретение высокотехнологичного оборудования, материальное и техническое переоснащение, решение вопроса по недоукомплектованности кадрами.

— Так, например, в рамках реализации программы планируется открытие в Мирном и Нерюнгри Регионального центра онкологической амбулаторно-поликлинической помощи, Хирургического центра и Клинико-диагностического центра, включающего лабораторную и рентгеновскую диагностику.

— В Серебряноборской больнице будет открыт Межрайонный центр гастроэнтерологии.

— Чульманская больница станет Межрайонным центром гериатрии и паллиативной помощи пациентам.

— Начался капитальный ремонт детской поликлиники Нерюнгринской ЦРБ. На проведение ремонта из республиканского бюджета выделено более 100 млн руб. Предусмотрены ремонт фасада и входных групп, замена окон, систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, вентиляции, устройство пандусов для маломобильных групп населения — инвалидов и посетителей с колясками. Не менее пристальное внимание уделят ремонту внутренних помещений здания.

АРКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, САНАВИАЦИЯ

— В 2018 г. направлено 7 фельдшеров в Булунский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Среднеколымский районы.

— В 2019 г. единовременные компенсационные выплаты получают около 150 медиков, направленных в арктические районы: 119 врачей и 27 фельдшеров.

— На сегодня в Арктической зоне функционирует 31 ФАП, работа по строительству ФАПов на севере продолжается.

— В 2018 г. по федеральной лизинговой программе получены все 5 вертолетов МИ-8, оборудованных медицинским модулем, они направлены на постоянное базирование в улусы.

В настоящее время в Арктической зоне вертолеты базируются в Среднеколымске, Тикси и Батагае. С этих районов они распределяются на санитарные рейсы: Среднеколымск обслуживает колымскую группу, с Тикси вылетают в арктические районы, Батагайская дислокация выполняет рейсы в сторону других северных направлений.

— В 2018 г. санавиация Якутии провела 1064 вылета, налетав 4041 час (в 2017 году – 369 вылета, 1328 часов). В целом по санавиации в Республиканском центре медицины катастроф функционируют 6 филиалов: в Нюрбинском, Среднеколымском, Верхоянском, Мирнинском, Нерюнгринском и Булунских районах.

— В разработке — Стратегия развития санавиации (Единый вызов 112).

ПЛАНЫ

— В течение 2 лет — до 2021 года — запланировано строительство еще 8 новых ФАПов и 2 врачебных амбулаторий на сумму около 160 миллионов рублей.

— Замена 76 аварийных ФАПов и врачебных амбулаторий.

— Закуп 16 единиц мобильных медицинских комплексов для населённых пунктов, где проживают менее 100 человек.

— Переоснащение Региональных сосудистых центров в 2019 г. в РБ№2-ЦЭМП, в 2020 г. – в Нерюнгри, в 2021 г. – в Нюрбе, в 2022 г. – в Мегино-Кангаласском районе.

— Создание дополнительных первичных сосудистых отделений и оснащение их оборудованием в Алдане (2019), Ленске (2020).

— Продолжается работа по формированию амбулаторных онкослужб, республиканской сети ЦАОП. Во втором полугодии запланировано открытие ЦАОП в Алданской, Мегино-Кангаласской, Нерюнгринской, Мирнинской, Нюрбинской ЦРБ.

— Переоснащение, укрепление маттехбазы Якутского республиканского онкодиспансера.

— 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медучреждений в 2024 г. должны соответствовать современным требованиям. Это позволит снизить младенческую смертность до лучших мировых показателей (до 4,5 на 1000 родившихся живыми), а также увеличить долю посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями на 27,5%.

— К 2024 г. планируется увеличить численность врачей, по сравнению с 2017 г., на 4,3% — до 5,2 тысяч специалистов, а медицинских работников со средним медицинским образованием, соответственно, — на 3,8 % — до 11 тысячи.

— Создание механизмов информационного взаимодействия медицинских организаций на основе Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Это обеспечит повышение эффективности функционирования системы здравоохранения на всех уровнях и создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов при получении медпомощи и медуслуг.

— Планируются расширение вычислительных мощностей Центров обработки данных (ЦОД), создание дополнительных автоматизированных рабочих мест для медицинских работников, усиление серверных мощностей и развитие телемедицины.

— Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медпомощь на дому, в полустационарной и стационарной форме.

— Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.

— Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья»).

— Работа по проекту 2-й очереди Онкодиспансера.

«В Якутии.ру» благодарит за помощь при подготовке материала пресс-службу Министерства здравоохранения РС(Я).