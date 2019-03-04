Айсен Николаев: Испокон веков Земля Олонхо славится истинными самородками

Дорогие якутяне!

Участники VI Республиканского Форума народных мастеров Республики Саха (Якутия)!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с наступающим Днём народного мастера в Республике Саха (Якутия) и открытием VI Республиканского Форума народных мастеров Республики Саха (Якутия)!

Народные художественные промыслы являются неотъемлемым достоянием и важной частью культурного наследия народов Российской Федерации. Их сохранение и дальнейшее развитие – важная государственная задача.

Испокон веков Земля Олонхо славится истинными самородками: кузнецами, ювелирами, косторезами, резчиками по дереву, мастерицами-рукодельницами. Уникальные и неповторимые изделия кузнечного дела, искусство шитья одежды, плетение из конского волоса, искусные ювелирные изделия, изумительные изделия из мамонтовой кости – визитная карточка Якутии, творения мастеров и мастериц нашей родной земли.

Сегодня в Республике Саха (Якутия) в сфере народного прикладного искусства и традиционных художественных промыслов заняты свыше 4 тысяч мастеров-умельцев, из них в настоящее время 220 человек носят высокое звание «Народный мастер Республики Саха (Якутия)», 418 человек – звание «Мастер народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия)».

Сохранение и дальнейшее распространение знаний и умений народных мастеров – главная задача в деле возрождения традиций народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия). Проводимые в последние годы Форумы мастеров Якутии способствуют сохранению и дальнейшему развитию народного прикладного искусства и традиционных промыслов.

Сегодня в улусных центрах республики открываются Дома ремёсел и Центры народных художественных промыслов, что обеспечит занятость населения художественными ремёслами и внесёт новые позитивные изменения в качество жизни жителей республики. Поэтому ставится задача создания Домов ремёсел не только в районных центрах, но и в наслегах Якутии.

Желаю участникам VI Республиканского Форума народных мастеров Республики Саха (Якутия) конструктивного обсуждения перспектив развития народных художественных промыслов, плодотворной работы, творческих успехов, благополучия!

С наступающим Днём народного мастера Республики Саха (Якутия)!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев