Айсен Николаев и Константин Чуйченко побывали в МФЦ и IТ-парке республики

21 июня Глава Якутии Айсен Николаев и заместитель Председателя Правительства РФ – руководитель Аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко побывали в г. Якутске в МФЦ и IТ-парке республики.

Руководитель МФЦ Таисия Батуева ознакомила с деятельностью многофункционального центра, рассказала о развитии сети в Якутии, о работе по повышению доступности государственных услуг для граждан. Особое внимание в презентации Батуева уделила организации процесса обслуживания заявителей, обеспечению комфортных условий заявителям, в том числе организации выездного обслуживания и популяризации услуг в электронном виде.

Сегодня сеть МФЦ Якутии состоит из уполномоченного МФЦ в г. Якутске, 44-х территориально обособленных структурных подразделений, 377 территориально обособленных структурных подразделений с отдельным режимом работы выездных офисов в 34 районах республики.

В Центре «Мои документы» жители республики могут получить порядка 900 государственных и муниципальных услуг. Универсальный специалист каждого офиса центра предоставляет порядка 200 муниципальных и государственных услуг. При этом сохраняется высокий уровень качества обслуживания: по итогам 2018 года более 92% заявителей удовлетворены качеством услуг, предоставляемых в центре «Мои Документы».

В первом IТ-парке на Дальнем Востоке, который был открыт в Якутске в декабре прошлого года, Айсену Николаеву и Константину Чуйченко представили акселерационную программу для ускоренного развития стартапов.

Министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов и резиденты высокотехнологичного парка рассказали и показали гостям свои лучшие разработки, в том числе игры для развития детей с церебральным параличом, для стимулирования человека занятий спортом, промышленный ведроид, на который уже есть заявки из Казахстана, мобильные приложения и многое другое. Компании-резиденты IT-парка получают все необходимые ресурсы и сервисы: упаковку проектов, современные технологии, услуги и оборудование, научную и ресурсную базу как на этапах проектирования, так и в процессе создания и вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок.

Глава республики Айсен Николаев и заместитель Председателя Правительства РФ – руководитель Аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко в ходе визита отметили хорошее начало работы IТ-парка и указали на необходимость разработки и реализации экспортно-ориентированных проектов.