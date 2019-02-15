Айсен Николаев: Главное в проекте – человек

Не забывать о самом главном – о человеке – для которого реализуются все национальные проекты, выделяются огромные средства в бюджетах, создаётся инновационное образование, призвал глава Якутии Айсен Николаев, выступая 14 февраля на пресс-конференции, посвящённой старту приёма заявок для участия в интенсиве для университетских управленческих команд «Остров 10-22». Мероприятие состоялось в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Как рассказал специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор АНО «Платформа НТИ», директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, образовательный интенсив «Остров 10-22» планируется провести в июле в Москве в Сколковском институте науки и технологий. Участниками «Острова» станут 100 команд из региональных университетов, готовых реализовать системные изменения в сфере подготовки кадров для технологического развития и цифровой экономики.

Айсен Николаев отметил, что внедрение инновационного технологического образования актуально для таких регионов как Якутия с разнообразными общераспространёнными полезными ископаемыми – алмазами, золотом, углём и другими. Но при этом, уверен глава республики, приоритетом должны стать сохранение и развитие человеческого капитала.

«Выступая сегодня на деловом завтраке, организованном Агентством стратегических инициатив и Российским фондом прямых инвестиций, я уже говорил, что именно люди развивают города и именно для людей – главных адресатов реализуются национальные проекты. Мы слишком увлекаемся громкими цифрами, объёмами бюджетных средств, которые направляем на реализацию этих проектов, зацикливаемся на их освоении, отчётности и контроле, но совсем мало говорим о человеке», – пояснил глава республики и призвал при подготовке кадров для технологического прорыва поменять ориентиры и конечной целью ставить не технологии, а человека.

«Якутия готова в этом участвовать», – подчеркнул лидер самого крупного субъекта в Российской Федерации. Республика уже встала на рельсы развития инновационных отраслей, в первую очередь, IT-технологий. В республике созданы исключительные компетенции для такого прорыва, к примеру, открыт первый на Дальнем Востока IT-парк на территории 9,5 тыс. кв. м. «Свыше 20 предприятий уже стали резидентами нового IT-парка, стоит задача в этом году довести их количество до 100», – сообщил он. И этим компаниям есть на кого ориентироваться. «Компании MyTona и Синет, выросшие и работающие в Якутии, ставят перед собой задачу стать «единорогами» с капитализацией свыше 1 млрд долларов. Но самое главное, что нас радует, таких компаний у нас становится всё больше и больше», – заявил Айсен Николаев.

Участники мероприятия объявили о старте сбора заявок, рассказали об основных треках программы. Заявку подаёт ректор вуза и формирует команду изменений. Команды будут состоять из 10-12 человек – представителей вузов, органов государственной власти, бизнес-сообществ регионов.