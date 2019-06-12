Айсен Николаев: День России олицетворяет свободу и независимость страны

Дорогие жители Якутии, поздравляю вас с государственным праздником – Днём России!

С этой даты начинается отсчет новейшей истории нашей Родины. 12 июня 1990 года первый съезд депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней было провозглашено главенство Конституции России. Страна стала называться Российской Федерацией. В этот же день в 1992 году состоялись первые открытые всенародные выборы Президента России.

За эти без малого три десятилетия наша страна прошла через реформы и стала сильнее для дальнейшего движения вперёд.

День России олицетворяет свободу и независимость России, историческую общность судеб народов, совместно строивших и защищавших свою Родину. Мы все, являясь в первую очередь жителями многонациональной державы, гордимся её многовековой историей, богатейшими культурным многообразием, духовными традициями, достижениями науки, вкладом в общемировое наследие. Гордимся людьми – своими соотечественниками, земляками, прославляющими нашу Отчизну, — достигая небывалых высот, становясь лучшими среди сильнейших соперников из разных уголков планеты. Уважаем и благодарны тем, кто вместе с нами честно и упорно работает на благо родной земли, каждый на своём месте своим трудом, силами и творчеством делая жизнь вокруг добрее, светлее, лучше!

Якутия, являясь самым большим регионом России и самой крупной административно-территориальной единицей в мире, вносит посильный вклад в общее дело. В Республике Саха (Якутия) реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, планомерно развивается социальная сфера, открываются новые производства, создаются высокотехнологичные рабочие места. У нас есть огромный задел на прорывное развитие. И когда мы единой командой берёмся за дело, у нас всё получается!

С праздником вас, дорогие якутяне, с Днём России! Счастья, здоровья и благополучия!

Глава Республики Саха (Якутия) АЙСЕН НИКОЛАЕВ