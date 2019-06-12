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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.06.2019, 9:47
Общество
Галина Данчикова поздравляет якутян с Днем России
12.06.2019, 9:35
Общество
Сардана Авксентьева: С днем рождения, Россия!
12.06.2019, 9:22
Общество
Егор Фролов: Главная опора страны – это созидательный труд россиян
12.06.2019, 9:11
Общество
Сын Александра Борисова продолжит дело отца
12.06.2019, 9:00
Общество
Поздравление Альберта Семенова с Днем России
12.06.2019, 8:50
Якутия
Айсен Николаев: День России олицетворяет свободу и независимость страны
12.06.2019, 4:57
Якутия
Западная Якутия – новые возможности
12.06.2019, 3:30
Якутия
Сегодня стартует сезон студотрядов
12.06.2019, 2:40
Якутск
Памятка родителям в летние каникулы
12.06.2019, 1:05
Экономика
В ЗЭС прошел месячник противопожарной безопасности
12.06.2019, 0:18
Общество
Сегодня день рождения министра, певицы, аккомпаниатора и переводчицы
12.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, среда 12 июня 2019
11.06.2019, 23:18
Общество
Фотофакт
Расцвела самая красивая яблоня Якутии
11.06.2019, 23:12
Культура & Образование
150 молодых специалистов заканчивают обучение в Алданском политехникуме в 2019 году
11.06.2019, 22:29
Финансы
Россельхозбанк объявляет акцию «Будь онлайн»
11.06.2019, 22:23
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Левадных: что рассказала на допросах Ракель Фаброз де ла Крус?
11.06.2019, 20:02
Якутск
Анонс
Утверждена повестка седьмой сессии Якутской городской Думы
11.06.2019, 19:25
Происшествия
Резонанс
Уголовное дело Гоголева-Карамзина-Самсоновой — новые подробности
11.06.2019, 19:10
Сахалыы
Анонс
Кымыстыы кутуллар ырыалар
11.06.2019, 18:15
Финансы
Россельхозбанк расширил географию льготного кредитования фермеров — членов АККОР
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Вышел номер газеты «Наследие» о праздниках КМНС
11.06.2019, 17:40
Якутия
Дом дружбы народов выпустил набор открыток «Татарский национальный костюм»
11.06.2019, 17:20
Происшествия
Видео
«Я стал жертвой вымогательства» Мужчина попросил о помощи в магазине
11.06.2019, 17:10
Якутия
Якутия – ворота России в Арктику
11.06.2019, 17:03
Якутск
В Якутске состоялось торжественное закрытие отопительного сезона
11.06.2019, 16:50
Общество
В честь Дня России якутская телебашня засияет цветами российского триколора
11.06.2019, 16:40
Путешествия
За экстримом — в Крым!
11.06.2019, 16:30
Экономика
В Якутии продолжается доставка топлива для филиалов ГУП ЖКХ
11.06.2019, 16:20
Экономика
Якутия стала экономическим донором России
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Прогноз погоды на завтра
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Дневник навигации: в Амгу доставлен весь объем плановых грузов
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День России 12 июня — как отдыхаем
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В Якутске пройдет митинг обманутых вкладчиков
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Оптоволокно до Усть-Маи
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12 июня 2019, 8:50
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Айсен Николаев: День России олицетворяет свободу и независимость страны

Дорогие жители Якутии, поздравляю вас с государственным праздником – Днём России!

С этой даты начинается отсчет новейшей истории нашей Родины. 12 июня 1990 года первый съезд депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В ней было провозглашено главенство Конституции России. Страна стала называться Российской Федерацией. В этот же день в 1992 году состоялись первые открытые всенародные выборы Президента России.

За эти без малого три десятилетия наша страна прошла через реформы и стала сильнее для дальнейшего движения вперёд.

День России олицетворяет свободу и независимость России, историческую общность судеб народов, совместно строивших и защищавших свою Родину. Мы все, являясь в первую очередь жителями многонациональной державы, гордимся её многовековой историей, богатейшими культурным многообразием, духовными традициями, достижениями науки, вкладом в общемировое наследие. Гордимся людьми – своими соотечественниками, земляками, прославляющими нашу Отчизну, — достигая небывалых высот, становясь лучшими среди сильнейших соперников из разных уголков планеты. Уважаем и благодарны тем, кто вместе с нами честно и упорно работает на благо родной земли, каждый на своём месте своим трудом, силами и творчеством делая жизнь вокруг добрее, светлее, лучше!

Якутия, являясь самым большим регионом России и самой крупной административно-территориальной единицей в мире, вносит посильный вклад в общее дело. В Республике Саха (Якутия) реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, планомерно развивается социальная сфера, открываются новые производства, создаются высокотехнологичные рабочие места. У нас есть огромный задел на прорывное развитие. И когда мы единой командой берёмся за дело, у нас всё получается!

С праздником вас, дорогие якутяне, с Днём России! Счастья, здоровья и благополучия!

Глава Республики Саха (Якутия)       АЙСЕН НИКОЛАЕВ

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11.06.2019

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11.06.2019

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