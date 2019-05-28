Айсен Николаев дал старт строительству крупнейшего в сельских районах Якутии спорткомплекса

28 мая Глава Якутии Айсен Николаев дал старт строительству спортивного комплекса с универсальным залом и плавательным бассейном в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса. В торжественном мероприятии приняли участие строители, члены правительства республики, руководство и жители района. Айсен Николаев поздравил всех со знаменательным событием, отметив, что новый объект станет украшением не только районного центра, а всего Мегино-Кангаласского улуса и заречных районов.

«Это прекрасное начинание стало возможным благодаря решениям по поддержке физической культуры и спорта, которые приняты на уровне Президента страны Владимира Путина. Более 90% расходов на строительство объекта несет федеральный бюджет», — отметил Николаев.

Ил Дархан подчеркнул, что рад дать старт строительству спорткомплекса в этот особый для себя день. Напомним, что ровно год назад 28 мая Айсен Николаев был назначен Президентом страны, исполняющим обязанности Главы Республики Саха (Якутия).

«Год прошел очень быстро. Я рад, что Якутия двигается вперед, что при поддержке руководства страны, мы развиваем не только столицу и промышленные города, но и сельские районы нашей республики. И мне очень приятно именно в этот день присутствовать здесь, в Мегино-Кангаласском улусе, на этом долгожданном и радостном для всех жителей района событии», — сказал Айсен Николаев.

Крупнейший в сельских районах республики спортивный объект планируется завершить в конце 2020 года. В комплексе расположится первый на территории улуса плавательный бассейн, универсальный спортивный зал на 500 зрителей, специальные залы для аэробики, настольного тенниса, силовой подготовки и других видов спорта. Общая площадь объекта составит свыше 7 тысяч квадратных метров, а территория займет 1,3 гектара.

Субсидия на строительство спорткомплекса в числе трех спортивных объектов выделена Якутии из федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». На строительство комплекса в 2019 году предусмотрено 349,7 млн рублей, уровень софинансирования из федерального бюджета — 92%.

Общая стоимость строительства объекта с учетом сдачи в 2020 году составила 858,9 млн рублей. В этом году строители возведут коробку здания, инженерные сооружения, среди которых насосная станция, канализационные очистные станции, проведут монтаж инженерных коммуникаций (отопление, канализация, электроснабжение).