Айна Неустроева: Я защищаю наших дольщиков и свою семью!

Как должен поступать предприниматель, у которого чиновники вымогают взятки

Предприниматель и руководитель строительной фирмы «Строй-Академия», соорганизатор гастролей Си Си КЕТЧ в Якутске Айна НЕУСТРОЕВА теперь у всех на устах. В громком уголовном деле заместителя мэра Якутска Василия ГОГОЛЕВА, директора компании «Утум-дизайн» Татьяны САМСОНОВОЙ, руководителя строительной фирмы «Утум+» и «Утум-инвест» Георгия КАРАМЗИНА переплетают с ее именем. На время следствия Гоголев и Карамзин сидят в СИЗО, Самсонова помещена под домашний арест.

До сих пор Айна хранила молчание, и вот решилась дать эксклюзивное интервью. К сожалению, значительная часть сведений оказалась тайной следствия… SakhaLife публикует то, что можно огласить на данном этапе, со слов Айны Неустроевой.



Фото из архива Айны Неустроевой.

— Айна, расскажите, как вы познакомились с будущим мужем Русланом АЛИБЕКОВЫМ?

— Мы с Русланом оба родом из села Борогонцы Усть-Алданского улуса. Выросли в деревне, окончили якутскую сельскую школу. Наш дедушка Джабраил Алибеков родом из Кавказа, к сожалению, он трагически погиб, когда Руслан был еще маленьким. У нас с Русланом все начиналось как школьная дружба, первая любовь, все знают, как это бывает… И с тех пор вместе – целых 30 лет. Это наша первая и настоящая любовь, которую мы пронесли через годы. Растим наших троих детей, делаем все, чтобы они стали хорошими людьми.



Фото из соцсети

— Сколько лет вы работаете в строительной сфере?

— В целом, в строительной сфере работаем с 1995 года. А свой семейный строительный бизнес открыли в 2006 году. За эти годы своим упорным трудом нам удалось создать компанию, где весь коллектив живет и трудится как единая семья. Все свои объекты строим с душой, вкладывая все свои знания и умения, сердечную теплоту. К каждому объекту относимся как к своему ребенку, выращивая со свай. Искренне дорожим своим коллективом.



Фото из соцсети.

— Когда начались проблемы с Василием ГОГОЛЕВЫМ и группой компаний «Утум»?

— Сначала все было нормально, даже, я бы сказала, позитивно. С Василием Гоголевым познакомился муж, в деловых профессиональных кругах в 2016 году. Я с ним познакомилась позже. Василий даже приезжал к нам охотиться, у Руслана есть свое охотничье угодье. То есть, они делили кров, стол. Совместная охота, как я понимаю, предполагает дружбу и определенные законы гостеприимства, которые соблюдают как хозяин, так и гость. Но со временем наш гость преступил эти негласные правила, принятые в мужском кругу.



Фото из архива Айны Неустроевой.

Сначала мы семейным бизнесом строили социальные объекты, участвовали в тендерах: школы, больницы, детские сады, теплые остановки, фабрики и т.п. На этом этапе мы никому не мешали, и все было спокойно. Строим мы всегда качественно, уделяем этому особое внимание.

Но время идет, и предприниматели знают это естественное желание роста, расширения, для чего требуется выйти из, так называемой, зоны комфорта. Мы решили приступить к строительству жилых комплексов. Сообщили об этом в профессиональных кругах.

Группа компаний «Утум» в лице Василия Гоголева предложила нам в 2017 году выступить генеральными подрядчиками на объекте по улице Автодорожная. Это предложение не получило развития, так как в тот период у нас было достаточно объектов. Мы всегда реально оцениваем свои силы и возможности, нам важно работать качественно, в удовольствие, без лишнего напряжения. А в апреле 2018 года решили рассмотреть строительство объекта по Вилюйскому тракту, 3 км.

«Утум» — солидная компания. Предложенный ими проект жилого комплекса с 16-этажным зданием является бронзовым призером Дальневосточного фестиваля «ЗОДЧЕСТВО — 2018» имени заслуженного архитектора России А.С. Ческидова. Его уникальность и технологичность побудили нас начать строительство данного объекта, полагаясь на его востребованность в Якутске.

Проектировщиком проекта является «Горпроект», который входит в группу компаний «Утум». От нас не скрывали, что с земельным участком есть определенные проблемы. Необходимо согласовать в мэрии отклонения от предельных параметров, разработать и согласовать проект планировки территории, проект межевания территории. В принципе, вопрос этот в строительной сфере распространенный, решаемый, подумали мы, и согласились. О каких-то политических взглядах «Утума» нам тогда совсем не было известно. Мы в первую очередь — СТРОИТЕЛИ, живем и дышим своим делом, радуемся каждому дню, что есть работа, что растим жилой дом, где потом зародится новая жизнь, новая любовь, новая семья, счастливая жизнь. С большим вдохновением строим детские сады, школы, где царит совершенный и красивый детский мир. Прийти на пустое место, и потом видеть и чувствовать, как построенное нашей командой строение обретает душу, характер, жизнь, начинает дышать как человек — это чудо. Огромное счастье — дарить людям радость, теплоту, уют и комфорт. Прежде чем начать строительство, обязательно проходим обряд благословения — алгыс, просим у духов местности разрешения допустить нас для бурения и начала строительных работ.

Мы полагали, что этот амбициозный объект даст нам качественный рост в профессиональном плане.

Перед подписанием договора купли-продажи земельного участка мы долго обсуждали подробности сделки. Карамзин Георгий Олегович и Гоголев Василий Васильевич, по сути, сами предложили условия, которые мы и закрепили в договоре.

— Кое-где в публикациях проходило, что «Утум» продал вам проект и земельный участок, чтоб вы, пользуясь своими связями в мэрии, получили разрешение. А потом, якобы, должны были строить объект вместе. А продавать должен был «Утум». Но вы, получив разрешение в мэрии, решили объект им не отдавать.

— Признаться, я не все публикации успеваю прочесть, сейчас сезон в разгаре, работы очень много. Но по этой публикации получается, что сделка купли-продажи, которая так долго готовилась, была фиктивной? Мы категорически против фиктивных сделок! И сейчас, и всегда.

И если «Утум» собирался получить объект обратно, то почему тогда в июне 2018 года подписали дополнительное соглашение о продлении сроков оплаты 50 млн. рублей до 31 декабря 2019 года? Почему договор на проектные работы не расторгли, ведь оплату мы за проект произвели только в 2019 году, без проекта что бы мы строили? Разрешение на строительство было получено именно на этом земельном участке и под этот конкретный проект в нашем исполнении. Человеку, который опубликовал эту статью, скорее всего, не всю информацию предоставили.

Тогда мы по наивности полагали, что группа компаний «Утум» дорожит своим трудом и искренне желает реализации этого проекта — своего детища. И были уверены, что они как старшие товарищи будут нас поддерживать, так как все, вроде бы, понимали серьезность и масштабность этого жилого комплекса. И для нас этот объект — первый опыт строительства целого ансамбля строений.

На этом объекте 325 квартир, детский сад, начальная школа, теплые автостоянки. 8864,45 м2 торговых помещений, таких больших нежилых помещений в городе Якутске нет. На кровле над нежилым помещением полностью размещаются спортивная и детская площадки. Представляете, какая там огромная площадь этих площадок, сопоставимо со стадионом «Юность».

Так же все понимали, что шансы остаться в формате старого закона ФЗ-214, то есть продавать квартиры по договорам долевого строительства, могут только те застройщики, которые получили разрешение на строительство до 1 июля 2018 года. Группе компаний «Утум» и нам было известно, что разрешение на строительство 16-ти этажей по этому объекту никто и никому не даст по простой причине отсутствия разрешения на отклонения от предельных параметров на данном земельном участке. Но никто не мешал ООО «Утум-инвест» получить разрешение на 13 этажей. По моим данным, они даже не пытались подать заявку на 13-этажный жилой комплекс до 1 июля 2018 года, чтобы остаться в формате старого закона. А уж затем доработать недочеты по земле и получить измененное разрешение уже на 16-этажный жилой комплекс. Да, это более хлопотный, но реальный путь, которым мы и пошли. Мы прошли тот же путь, что и все застройщики, ведь все документы сдаются через МФЦ. Никакие «связи» нам раннее срока, либо в нарушение регламентов не выдавали, и это очень просто проверить по документам.

— На каких условиях вы подписали первый вариант договора?

— 23 мая 2018 года был заключен договор между ООО «Строй-Академия» и ООО «Утум-Инвест». В июне 2019 г. сторонами, как сказано выше, было подписано дополнительное соглашение к этому договору. Предметом договора была продажа земельного участка, принадлежащего «Утум-Инвест». Сам проект мы выкупили у «Горпроекта» по отдельным договорам за 22 миллиона рублей на 13-этажный и на 16-этажный жилой комплекс.

«Утум-Инвест» продал нам земельный участок за 150 млн. рублей. Мы в счет оплаты обязались передать в пользу «Утум-Инвеста» 1 985 кв.м. нежилыми помещениями на сумму 100 млн. рублей и денежными средствами 50 млн. рублей в срок до 31 декабря 2019 года. Земельный участок на тот момент предполагал строительство 13-этажного здания.

Подписав эти документы, мы были уверены, что все договорные обязательства будут исполнены, жилой комплекс будет построен в позитивном ключе. Тогда у нас не было никаких причин сомневаться в Георгии Олеговиче и группе компаний «Утум». Мы же не думали, что нам намеренно начнут ставить административные барьеры, пользуясь служебным положением.



Фото из архива Айны Неустроевой.

— Но…

— В конце мая случились большие политические события: досрочная отставка главы республики Егора БОРИСОВА, назначение Айсена НИКОЛАЕВА врио главы республики. Как следствие – выборы главы республики и мэра Якутска в сентябре. В прессе пишут, что «Утум» был спонсором предвыборной кампании Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ. И, как результат, после выборов Василий Гоголев был назначен заместителем мэра Якутска, курирующим вопросы строительства и земли.

Если бы Василий Гоголев остался на своем месте в «Утуме», пожалуй, все осталось бы в рамках спора двух хозяйствующих субъектов. Но с ним начали происходить какие-то необъяснимые изменения. Словно кто-то или что-то на него странно действовали. Василий, сев в кресло заместителя мэра, на глазах становился более жестким, напряженным, затем повел себя еще хуже… Усилив свои позиции, «Утум» тоже кардинально изменил свой тон в переговорах.

Изменения в отношениях с «Утум-Инвест» и Василием Гоголевым кардинально начали меняться в худшую для нас сторону с ноября 2018 года.

— А с этого места – подробней, пожалуйста. Стороны уже подписали договор, в котором были оговорены цена и количество квадратных метров в счет оплаты. Что еще от вас хотели?

— В декабре 2018 года меня вызвал в мэрию Василий Гоголев и заявил, чтобы мы отдали земельный участок обратно. Вот так просто он предложил взять и расторгнуть договор, вернуть участок, при этом, не объяснив причины, без каких-либо эмоций.

Честно говоря, услышав это, я была близка к шоковому состоянию, просто не могла поверить. Несколько раз переспросила вице-мэра, подумав, может, это такая своеобразная «шутка предновогодняя». Мы в этот дом уже вложили всю свою душу, всю энергию, силы созидания. Технические мощности сконцентрировали на этом объекте, дольщиков привлекли, с поставщиками и подрядчиками вовсю работали. Весь коллектив уже жил этим объектом, мечтами увидеть всю архитектурную красоту и великолепие творения. Рекламную кампанию провели, на всю республику прогремели, что это наш жилой комплекс. Даже конкурс среди горожан провели и дали имя — «Кристалл». А тут просто так, отдайте обратно? Иначе… Опомнившись, я сказала, что нам не о чем разговаривать, и ушла.

Мне очень больно было поверить, что чем больше бизнес, тем меньше человеческих отношений в делах. Видимо, для них совершено нормально, когда большой игрок, не разбираясь, давит меньшего игрока, и при этом его абсолютно не волнует то, что он тем самым создает серьезные проблемы для третьих лиц – простых дольщиков. Получается, что они руководствовались только собственными интересами, хотели «внаглую» нажиться, подталкивая нас к разорению.

Вечером я рассказала обо всем мужу. Он, понятное дело, немедленно хотел выяснить, в чем дело у Георгия Олеговича Карамзина. Но Георгий Олегович оказался за пределами республики, так что все, что мы могли, это поговорить с ним по телефону. И Георгий Олегович по телефону подтвердил все позиции Василия Гоголева, заявил, что пути назад нет, и это их окончательное решение. И мы поняли, что они – заодно.

— Что вы предприняли в этой ситуации?

— Мы собрали управленческий состав нашего предприятия и честно рассказали, все как есть, что у нас возникли неожиданные и серьезные проблемы. Мы советовались с коллективом. Юридический отдел, изучив документы, отметил, что закон – на нашей стороне. И мы приняли совместное решение, что идем прежним курсом, законным путем и продолжаем строительство.

— Что было дальше?

— Понимая, что согласие с предложенными заместителем мэра и «Утумом» условиями, фактически приведет к краху объекта и нашего бизнеса, куда были вложены серьезные средства, как наши, так и дольщиков, мы безуспешно пытались их переубедить. Но получили ультимативное предупреждение, что в случае отказа Василий Гоголев с представителями «Утум-Инвеста» будут препятствовать деятельности нашей компании. Все это могло привести к проблемам – пострадали бы, в первую очередь, дольщики объекта.

Далее по мере усугубления ситуации они доказали свои слова на деле.

Например, в конце декабря 2018 года Гоголев подписал распоряжение, которым было аннулировано разрешение на строительство по другому нашему объекту: «Многоквартирные жилые дома по Сергеляхскому шоссе, 12 км». Впоследствии, в апреле 2019 года, после проверки прокуратуры Окружной администрацией города Якутска разрешение было восстановлено, незаконное распоряжение Гоголева отменено. Но на преодоление искусственных препятствий ушли месяцы… Терялись время и силы.

Еще пример по спорному объекту.

По изначальному проекту объект был 16-этажным. Мы подготовили проекты планировки территории и межевания территории согласно Регламенту градостроительного комплекса для увеличения объекта до высоты 16-этажного здания. Этот регламент предусматривает застройку зданиями более высокой этажности после проведения экспертизы территории и ее межевания, а также после рассмотрения в публичных слушаниях и оценки специальной комиссией Окружной администрации.

Мы шли этим путем, пункт за пунктом проводя кропотливую работу. И вот, момент истины! 22 марта 2019 года в здании Окружной администрации города Якутска состоялись публичные слушания по нашему заявлению с приложением нового проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства 16-этажного здания. После всех процедур, на публичных слушаниях не было выявлено препятствий либо нарушений строительных норм для возведения 16-этажного здания, а также не было замечаний со стороны ответственных структур Окружной администрации города Якутска, контролирующих строительство зданий и сооружений в городе Якутске.

Однако после публичных слушаний в начале апреля 2019 года мы получили отказ в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров земельного участка без указания причин. Вопрос рассматривался специальной комиссией под председательством Василия Васильевича Гоголева.

Уже позднее распоряжение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров было подписано и разрешение на строительство 16-этажного объекта нам все же выдали. Но на интересных условиях, и к этому вопросу мы еще вернемся.

Нам чинили и другие препятствия …

(Далее – ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ — ред.)

После нового года, примерно в середине января между нами и «Утум-Инвестом», вроде, было достигнуто понимание, и было принято решение заключить партнерское соглашение. Мы радовались забрезжившим миру и взаимопониманию, думали, что наконец-то найдем общий язык ради блага проекта. Увы, это оказалась игра в одни ворота. Партнерское соглашение, по сути, превратилось в требование об изменении условий сделки в сторону увеличения цены земельного участка. Другими словами, доля «Утума» на квадратные метры на объекте возрастала, а наша, соответственно, уменьшалась. При этом именно мы в полном объеме несли все расходы на строительство, мы его и вели. А их работа заключалась в авторском надзоре, дизайнерских услугах, агентском соглашении, маркетинговых услугах без каких-либо ответственностей. Предлагалось заключить договор на то, что если продажей занимается «Утум», то за использование этого бренда тоже должны были еще 1,5 миллиона рублей заплатить.

(Далее – ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ – ред.)

— Но почему Вы вели переговоры с Гоголевым и «утумовцами»? Вы ведь могли отказаться от дальнейших услуг?

— Ну, во-первых, «Утум» тогда тянул передачу рабочей документации, которую мы заказали у «Горпроекта» и по которой следовало строить. Они затягивали время, и мы не могли двигаться дальше. Нас связали по рукам и ногам.

А, во-вторых, это ведь вице-мэр, курирующий строительство и землю. А в нашем бизнесе такой чиновник, при желании, может на ровном месте доставить много проблем…

— Как развивалось ваше партнерство?

— Василий Гоголев и представители «Утума» требовали предоставляемый объем нежилых помещений увеличить с 1 985,21 кв.м. до 2 205 кв.м., а также вместо 50 млн. рублей деньгами потребовали предоставления квартир общей площадью 3 602 кв.м. Мы не могли принять условия об увеличении цены сделки.

Следует пояснить, что именно продажа квартир позволяет привлечь средства на строительство объекта. Как правило, нежилые помещения уходят на финальной стадии или после ввода объекта. И когда Василий Гоголев и «Утум» требовали изменить условия и предоставить квартиры, тем самым они создавали угрозу для дальнейшего строительства объекта.

(Далее – ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ – ред.)

Причем, квартиры они хотели сразу, чтобы выставить на продажу. Что это приведет к провалу объекта, их не интересовало. Но теперь думаю, что им плевать было на судьбу объекта и тех дольщиков, кто купил бы у них «отжатые» у нас квартиры на этом объекте. У них в такой ситуации никаких рисков. «Отжали» ДДУ на квартиры, продали их людям по уступке, деньги получили, а там хоть трава не расти.

По мере поступления ультимативных требований о расторжении или изменений условий сделки, менялись и наши настроения. Иногда хотелось сказать: «Айка! Забирайте обратно и землю, и все, что там есть!». Но было понятно, что их не интересует полная застройка объекта. Ведь надо вкладываться, надо вести строительство. Я поняла, что их интерес заключается только в получении дополнительных площадей, а строить и нести расходы, должны мы.

После долгих, утомительных переговоров, они снизили свои требования. Так, сократили с 3 600 кв.м. до 2 263 кв.м. жилыми и 2 205 кв.м. нежилыми площадями.

Но это нам стоило большой выдержки и терпения, так как постоянно шел торг. Мы встречались по два-три раза в неделю. Как же мне тяжело было ходить на эти встречи.

— Кто участвовал в переговорах со стороны «Утума»?

— Георгий КАРАМЗИН, его сын Олег КАРАМЗИН, Татьяна САМСОНОВА.

С Василием ГОГОЛЕВЫМ встречались отдельно, либо в его кабинете, либо в общественных помещениях. Также в переговорах участвовал юрист предприятия. И иногда другие работники.



Фото из интернета.

— А со стороны «Строй-Академии»?

— Сначала мы с Русланом вдвоем участвовали, два-три раза наш юрист. Переговоры были так часто, два-три раза в неделю, что потом я стала одна на них приходить, так как Руслан был занят производственными вопросами.



Фото из архива Айны Неустроевой.

— Как проходили переговоры?

— Это были жесткие переговоры, когда одна сторона, у которой сила, ресурсы, безжалостно давит на другую. А ты не имеешь права отказаться, ты только слушаешь их, и обязана согласиться. Я все это время отстаивала интересы наших дольщиков и нашей компании. Говорила, что мы не можем пойти на их условия. Но они стояли на своем. В душе было очень тяжко от того, что вот опять зайдешь в офис «Утума», и опять начнется давление. А ради чего? И все это ради денег, как же все банально …

— Какие документы еще подписали?

— Сначала подписали агентский договор. По нему мы должны были оплатить 2% с суммы проданных квартир. Хотя с другими риэлторами у нас договора на 1% от суммы. «Утум» предложил продавать квартиры на объекте, который мы строим. Мол, у них опыт, деловая репутация на рынке жилья больше и лучше. Им не нравилось, что по нашим расчетам прибыль будет небольшая. Они спросили, какую цену мы собираемся установить за квадратный метр. Мы понимали, что жилой комплекс необычный, но собирались продавать по средним ценам, сложившимся в Якутске, то есть не более 65 тысяч за один квадратный метр на начальном этапе. По мере развития строительства планировали пойти на увеличение. Но «утумовские» над нами только посмеялись, и сказали, что это уникальный проект, элитное жилье и квартиры надо продавать по ВИП-ценам, не менее 72 тысяч за 1 квадратный метр на начальном этапе. За счет увеличения стоимости квадратного метра, по их расчетам увеличивалась и прибыль. И одну квартиру они нам по агентскому договору даже продали, хотя и по цене 65 тысяч за 1 м2. В общем, мы пошли на подписание агентского договора, за счет которого доля «Утума» увеличивалась еще на 2%.

После подписания агентского договора, мы должны были подписать еще один договор — по маркетинговым услугам.

— И что это вам дало бы?

— Это я и пыталась выяснить, какие услуги будут предоставлены по нему, зачем нам нужна такая дорогая услуга. Понятно, что «Утум» был заинтересован в увеличении своей доли еще на 3%. Но так и не добилась конкретного ответа и плана. Напирала на подписании маркетингового договора Татьяна САМСОНОВА, можно сказать, она играла главную роль.

(Далее – ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ – ред.)

Василий Гоголев, являясь заместителем мэра Якутска, в разговорах со мной активно отстаивал интересы частной строительной фирмы, в которой прежде работал. И для этого подключал свой административный ресурс.

Вообще, они нас часто «футболили», Василий Васильевич направлял к Георгию Олеговичу, Карамзин – к Гоголеву, и так много-много раз.

— У вас есть доказательства, записи, свидетели?

— Они в полном объеме имеются у следственных органов.

(Далее – ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ – ред.)

На очередной встрече 16 мая 2019 года Василий Васильевич Гоголев опять потребовал подписать дополнительное соглашение, а взамен обещал выдать разрешение на строительство 16-этажного здания.

В тот же день 16 мая 2019 года я подписала дополнительное соглашение. Подписанный на условиях Гоголева В.В., Карамзина Г.О. и Самсоновой Т.А. документ предполагал значительное увеличение получаемых ими квадратных метров — на 1 491 кв.м. на сумму 114 млн. рублей. И только после этого наш вопрос в мэрии решился. Этот документ я подписала вынужденно, под длительным давлением заместителя мэра, считаю, надо выяснить, имеет ли он юридическую силу.

31 мая 2019 года Гоголев В.В. подписал разрешение на строительство 16-этажного объекта №14-RU14301000-58-2019 и распоряжение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров. Это и были те документы, в которых нам так долго и упорно отказывали.

— А 7 июня Гоголев В.В., Самсонова Т.А, Карамзин Г.О. были задержаны по подозрению в получении взятки квадратными метрами.

— Да.

— Почему вы до сих пор не шли на контакт с прессой?

— До сих пор я была далека от прессы, была только читателем. Да и читать-то некогда, тем более в самый разгар сезона строительства. Но пришлось «узнать» о себе много нового, чего и сама не подозревала. Я с удивлением убедилась, что отдельные ваши коллеги намеренно или случайно манипулируют информацией, преподносят ее так, как выгодно другой стороне. Создается впечатление, что в медиа пространстве кто первый обвинил, кто сильнее и громче заорал, того и слушают.

И все же я несколько раз давала краткие комментарии. На это развернутое интервью я согласилась потому, что убедилась, людям эта ситуация интересна, а значит, они должны знать правду, подкрепленную документами. И что надо высказать свою позицию в объективном СМИ. Переживаю за свой коллектив, за своих дольщиков. Многое можно было бы рассказать… Но в интервью вашему изданию я озвучиваю только те сведения, которые не подпадают под тайну следствия, а так же свое мнение.

— Все, что тут озвучено, известно и следствию?

— Следствию известно намного, гораздо больше. Следственным органам было известно о ходе этих событий, причем не от меня. В данном деле я была опрошена как свидетель.

— В СМИ озвучено, что помещение под стражу вашего мужа Руслана Алибекова по делу ОАО «Нижне-Ленское» может быть как-то связано с делом вице-мэра Гоголева и «Утума». Что вы об этом думаете?

— Что думаю? Дело «Нижне-Ленского» ведет следователь СЧ РОПД МВД РС(Я), дело Гоголева В.В и «Утума» — Следственный комитет РФ. Это разные структуры.

Но в деле «Нижне-Ленского» действительно есть интересные моменты.

Отмечу, что с 2013 года шли Арбитражные суды и во всех инстанциях мы выиграли все дела, так в суде была доказана наша правота. Тем не менее, основания, уже рассмотренные Арбитражными судами, были перенесены в плоскость уголовного права.

Уголовное дело было возбуждено в 2015 году. Обвинение КЫЧКИНУ Владимиру Романовичу, бывшему генеральному директору ОАО «Нижне-Ленское» было предъявлено в декабре 2018 года, СМИ об этом сообщали.

Все эти годы Руслан проходил по делу в качестве свидетеля.

И тут, в момент обострения конфликтной ситуации с «Утумом», следствие вдруг «осознает», что Руслан может воспрепятствовать следствию, переводит моего мужа в статус «пособника» и в конце мая 2019 года «закрывает» его в СИЗО.

Как он может воспрепятствовать? Следствие идет четыре года. Все эти годы Руслан не препятствовал, а тут вдруг взял и воспрепятствовал? Интересно, правда?

При этом, основной обвиняемый — Кычкин В.Р. остается на свободе. Удивительный поворот!

Но я уверена, что во всем разберутся, и скоро Руслан восстановит свое честное имя.

— В суде при определении меры пресечения обвиняемым, прозвучала информация о том, что вы опасаетесь за безопасность свою и членов своей семьи. Вам угрожали? Или что дало повод для такого заявления?

— Мы с Русланом хотим того же, чего хотят большинство достойных людей – жить, любить, расти и развиваться, честно зарабатывать свой хлеб, приносить пользу обществу, городу, республике. Для этого мы предприняли ряд шагов. И что мы получили? Давление, административные барьеры, и даже угрозы.

(Далее – ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ – ред.)

Это были не анонимные сообщения, а реальный человек приходил, смотрел в глаза, давил. Не постеснялся даже затронуть тему наших детей! Его приметы я описала правоохранительным органам. От другой встречи, якобы, с депутатом Ил Тумэна, я отказалась.

(Далее – ТАЙНА СЛЕДСТВИЯ – ред.)

— Айна, какие у вас планы на будущее?

— Построить этот объект, отстоять правду и Руслана, и жить дальше, растить детей, строить другие дома. У нас хорошая команда, ответственные и дружные ребята. Уверены, что все у нас получится!

На сегодняшний день ООО «Строй-Академия» в штатном режиме ведет строительство жилого дома по Вилюйскому тракту, 3 км. Мы в первую очередь отстаиваем интересы своих дольщиков, доверивших нам свои личные сбережения и кредитные средства, и компании!

В интервью отражена личная точка зрения и оценочные суждения Айны Неустроевой на события, вызвавшие широкий общественный интерес.