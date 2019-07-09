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Айхальские молодогвардейцы навели порядок вокруг монумента «Рука с алмазом»

Визитной карточкой поселка Айхал в Мирнинском районе стала стела «Рука с алмазом». Вот только не все гости ведут себя аккуратно — после многочисленных визитов любителей селфи территория вокруг монумента обросла мусором. Ситуацию исправили айхальские молодогвардейцы.

Молодогвардейцы Айхала провели уборку вокруг монумента, который известен далеко за пределами Мирнинского района. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» убрали от мусора всю территорию по периметру вокруг «Руки с алмазом» в рамках партийного проекта «Экология».

Всего было собрано пять мешков мусора! В основном, это были стеклянные бутылки, которые отправились на мусорный полигон. Молодгвардейцы обращаются к жителям Айхала и всем, кто приезжает в алмазный поселок, — давайте беречь нашу хрупкую северную природу!

Когда девушки завершали субботник, к памятнику приехала веселая свадьба. Молодожены оценили усилия активистов и с удовольствием запечатлелись вместе с ними на память. Монумент «Рука с алмазом» — традиционное и излюбленное место для фотосессий брачующихся.

Наша справка:

В 1987 году партком Айхальского промышленного комплекса к 70-летию Октябрьской революции принял решение в кратчайшие сроки изготовить и установить стелу при въезде в поселок.

Поручили данное дело работнику силикатного цеха, а ныне известному художнику Юрию Зиненко. Он не только соорудил эскиз будущей достопримечательности заполярного Айхала и макет, но и сам произвел кропотливые сварочные и бетонные работы.

Первоначально было разработано несколько деталей: октаэдр в разрезе, символизирующий карьер, рядом надпись «Айхал», а в центре – рука, держащая алмаз.

Из-за сжатых сроков и большого объема работ от грандиозного замысла пришлось отказаться. Через четыре месяца в трех километрах от поселка была воздвигнута только рука с алмазом и изготовлена надпись «Айхал» на постаменте.

За свое творение художник получил памятную медаль «25 лет алмазодобывающей промышленности». А сколько лирических срок было посвящено этому символу поэтами заполярного алмазного поселка!

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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