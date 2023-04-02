Айхал Габышев поздравляет с днем отца

Дорогие, друзья! Уважаемые отцы! Сегодня наша республика отмечает День отца. Этот замечательный день был учреждён первым Президентом Якутии Михаилом Николаевым в целях повышения ответственности отца перед семьей и обществом, признавая первостепенную роль отца в жизнеобеспечении семьи и в гражданском становлении подрастающего поколения.

Во все времена ничем незаменима роль отца в семье. Воспитание полноценной личности ребенка должно быть основано на личном примере отцов. «Не надо иного образца, когда в глазах пример отца», говорит народная мудрость. Мы, отцы, своим личным примером, должны пропагандировать патриотизм, любовь к матери и малой родине, уважение и почтение старшему поколению. Мы должны понять и учить своих детей, что патриот — это не только защитник Отечества. Не меньшим патриотом является тот, кто заботится о своей семье, кто с любовью, заботой и ответственностью воспитывает достойных сыновей и дочерей, и тем самым создает стабильное настоящее, формирует будущее и способствует процветанию малой родины, республики и в целом страны.

Роль отца в воспитании детей, в создании благополучного общества нельзя поднять только директивными решениями. Шайбу забивает не клюшка, шайбу забивает характер. Именно мы, сами отцы должны принять непосредственное активное участие в этом. Сегодня в школах республики работает 14 194 учителя, но от общего числа учителей только 18% являются мужчинами. Этого мало. Школа без мужчины это все равно как неполная семья. Повышение статуса мужчины-учителя в современной школе является одной из приоритетных задач нашей общественной организации. Хочу обратить ваше внимание на то, что в Якутии 300 тысяч семей и только 32 тысячи семей являются многодетными, этого недостаточно. И мы считаем, что каждая семья в Якутии должна иметь в среднем пять детей. Ведь слово семья означает семь раз Я. То есть мать, отец и пять детей. Каждый мальчик с ранних лет должен мечтать и морально готовиться и стремиться стать многодетным отцом, а каждый отец должен стремиться стать прадедушкой. Отец является основой и опорой крепкой семьи, а семья — фундаментом сильного государства!

В Республике Саха (Якутия) отцовское движение зародилось уже давно. Советы отцов, объединившись в 2007 году, создали общественную организацию «Лига отцов Республики Саха (Якутия)». Основными приоритетными направлениями нашей общественной организации, являются укрепление института семьи, пропаганда традиционных семейных ценностей, ответственного отцовства, трезвого здорового образа жизни, пропаганда патриотизма, популяризация статуса многодетных семей, а также поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Более 1000 Советов отцов имеются в дошкольных и школьных учреждениях, в каждом муниципальном образовании и муниципальном районе республики. Проведены на высоком уровне два съезда отцов республики, в рамках которых были выработаны цели и задачи, которые сегодня претворяются в жизнь и меняют жизнь людей к лучшему.

В целях укрепления семейных ценностей, национальных, спортивных традиций и пропаганды трезвого здорового образа жизни с 1999 года ежегодно проводятся республиканские соревнования отцов и сыновей «Аҕа күрэҕэ». Эти соревнования отца с сыном с каждым годом приобретают все большую популярность среди всех семей республики. По инициативе «Лиги отцов Республики Саха (Якутия)» с 2021 года при поддержке Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) ежегодно проводится республиканский конкурс «Отец года». Начиная с 2023 года проведем республиканские соревнования среди мальчиков-первоклассников «Кубок Главы Республики Саха (Якутия) » Уол оҕо күрэҕэ». «Кубок Главы» будет проводиться ежегодно ко Дню Сына в Республике Саха (Якутия).

В честь празднования Дня отца в Республике Саха (Якутия) Указом Главы Республики Саха (Якутия) учрежден знак «Ытык аҕа» («Почетный отец»), который является одним из моральных стимулов повышения роли отца в воспитании подрастающего поколения, выражением общественного признания заслуг отца многодетной семьи. Знаком «Ытык аҕа» («Почетный отец») награждаются многодетные отцы за особые заслуги в воспитании детей, большой вклад в общественную жизнь республики и личный пример в ведении здорового образа жизни.

«Лига отцов Якутии» с 2014 года в целях поддержки и стимулирования инициатив общественных лидеров учредила медаль «За вклад в повышении статуса отца и укрепление института семьи». С момента учреждения награждено более 800 инициативных отцов, лидеров общественного движения. Ценность данного знака заключается в том, что этот знак является общественным признанием отцов республики.

В 2017 году резолюцией II съезда отцов Якутии, в целях повышения статуса отца и укрепления института семьи Правительству Российской Федерации было предложено рассмотреть вопрос установления в Российской Федерации ежегодного праздника — День отца. И в октябре 2021 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина учрежден День отца. Учреждение общероссийского праздника День отца повысил статус отцовства, способствует укреплению института семьи, пропаганде традиционных семейных ценностей. Формирует заботливое отношение мужчин к воспитанию детей, а также признанию заслуги родителей-мужчин, достойно воспитавших детей. Очень приятно, что 2023 год объявлен Годом отца в Среднеколымском районе, а также в муниципальных образованиях как село Майя Мегино-Кангаласский улус (район); I Хомустахский наслег Намского улуса (района); Село Харыйалах Намского улуса (района); Тулагино-Кильдямский наслег ГО «Город Якутск»; Кэмпэндэйский наслег Сунтарского улуса; Усть Амгинский наслег Таттинского улуса;Мытахский наслег Горного улуса; Кобяйский наслег Кобяйского района; Мюрюнский наслег Усть- Алданский улуса (района); Джаргалахский наслег Эвено-Бытантайский национальный улус; Сааскылаахский наслег Анабарский улус (район), Соттинский наслег Усть-Алданского улус (район), Синский наслег Хангаласского улуса и в Муниципальных образовательныех бюджетных организациях как МОБУ СОШ 27 города Якутска, Сасыльская СОШ Томпонского района, МОБУ «Саха гимназия» города Якутска.

Дорогие, отцы! От имени общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» и от себя лично поздравляю вас с Днём отца! Уважаемые отцы, в этот непростой для нашего государства период призываю вас быть стойкими и мужественными и с честью исполнять свою великую миссию защитников, врученную вам самой природой и жизнью! Желаю всем здоровья и благополучия, счастья и успехов во всем! Мы благодарны Главе Республики Саха (Якутия) Айсену Сергеевичу Николаеву за постоянную поддержку инициатив отцовского движения республики. Мы благодарны всем отцам за активную жизненную позицию, за вклад в социально-экономическое развитие республики! Счастья вам и вашим семьям!

На отцах держалась и будет держаться Россия!

Председатель общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» Айхал Габышев