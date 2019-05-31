Айхал Габышев отреставрирует памятник!

Генеральный директор «Союза строителей Якутии» Айхал Габышев пишет:

5 мая 2019 года Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым был дан старт проекту «Сохраним памятники».

Сегодня во всем мире как никогда актуальна проблема сохранения памятников истории и культуры. Я поддерживаю инициативу нашего лидера. Историческое и культурное наследие нации поможет якутянам не забыть подвиги отважных людей и знаменательные события, произошедшие в истории республики.

В рамках акции мною выбран объект культурного наследия регионального значения «Монумент «Батыйа» (Меч), сооруженный в дань памяти наших земляков-воинов, усть-алданцев, погибших в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).

Скульптор памятника — К.Н. Пшенников, архитектор — И.А. Слепцов. Объект был построен из железобетона в 1970 году в селе Борогонцы (алаас Мюрю) Усть-Алданского улуса.

Произведу за свой счет строительные и ремонтные работы памятника для сохранения объекта культурного наследия, и тем самым выполню личный долг перед земляками, подарившим нам Великую Победу и мирное небо над головой! #СохранимПамятникиЯкт