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Айхал Габышев нашел еще одно значение Сэргэ

Известно, что в практической жизни Сэргэ имел лишь два значения: коновязь и ритуальный столб — сакральный символ, унаследованный от древних народов. Однако, по словам генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхала ГАБЫШЕВА, существует третья, главная роль, которая отводилась Сэргэ. 

«В былые времена каждый саха (якут) устанавливал перед своим домом (ураса, балаҕан) священную  Сэргэ, который был и остается главным атрибутом якутской семьи.

Научные труды политссыльных и местных ученых утверждают, что Сэргэ — это коновязь и ритуальный столб. Но я никак не мог согласиться с этим простым определением. Не может быть такого простого предназначения и определения к нашему Сэргэ. Проанализировав все возможные варианты, недавно я раскрыл тайну: Сэргэ — это не только коновязь и тотемный символ, но и календарь для вычисления дня и месяца года, а также часы для определения времени суток.

Благодаря Сэргэ, предки четко знали, что в году 365 дней, а в сутки 24 часа.  Какой час дня определяли по тени, падающей от Сэргэ в дневное время, а какой день месяца – по расположению на небе месяца над Сэргэ.

Свое драгоценное время древние якуты использовали очень грамотно и эффективно, Сэргэ им помогало четко спланировать свой день и год. Потому что, лето короткое, а зима длинная. Необходимо было тщательно запланировать все действия. Не зря говорят, один день спасает весь год.

Можно сказать, Сэргэ — наш спаситель! Он поэтому играет важную роль для нас. Спасибо нашим предкам, что нашли практическое решение вопроса по определению дня в году и времени в сутки. Это еще раз доказывает, что древние якуты были очень грамотными. И письменность была у наших предков, которую мы скоро докажем, и с астрономией, анатомией, физикой, химией, географией, черчением, геометрией, биологией и с математикой у них все было нормально. Я горжусь своими предками. И спасибо Сэргэ за все!» — поделился А. Габышев.

 

 

Источник: Майя Горохова.
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