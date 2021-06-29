Ayana станет доступнее

Эвенкийский переводчик Ayana станет доступен на интернет-портале

Проектный офис развития Арктики выделил грант на продолжение проекта Ayana. Грантовые средства (100 000 рублей) пойдут на разработку сайта роботизированного русско-эвенкийского переводчика.

Проект голосовой роботизированной платформы для перевода с русского на эвенкийский язык на основе искусственного интеллекта Ayana представили в Якутии зимой 2021 года. Приложение уже доступно в App Store и Google Play. Ayana распознает голосовые команды и переводит слова с русского на эвенкийский язык, а также может рассказать о кухне эвенков или включить эвенкийскую музыку.

«Ayana – это высокотехнологичное решение для сохранения исчезающего языка, культуры и истории эвенкийского народа. Мы получили возможность кастомизации произношений, и данный алгоритм может применяться и для других языков КМНС России. Ayana по своей сути является больше чем приложением. Это ядро, которое можно подключить к популярным голосовым ассистентам, реальным роботам и даже социальным сетям. Мы уже подключили ее к «Алисе» и SMART TV. В программе использована технология бота с функцией CAILA (Conversational AI Linguistic Assistant) с технологией машинного обучения» — рассказывает разработчик проекта Николай Апросимов. Грантовые средства Проектного офиса развития Арктики позволят создать версию Ayana в виде интернет-портала.

Николай Апросимов – продолжатель известного в Якутии эвенкийского рода Апросимовых из Усть-Маи, носитель эвенкийского языка, по образованию биолог, однако работает в ИТ-сфере. Его проект Ayana ранее был поддержан Министерством по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) и компанией «Арктик Капитал».

Гранты Проектного офиса развития Арктики выделяются как юридическим, так и частным лицам на проекты в направлениях устойчивого развития российской Арктики (экономика, экология, социальная сфера). Подробнее – на https://porarctic.ru/grants/.

До 30-х годов XX века тех, кого сейчас называют эвенками, именовали тунгусами. Сейчас этот народ живет на обширной территории, простирающейся от берегов Енисея и до самого Амура и Охотского моря. Эвенки встречаются и в Якутии, и в Бурятии, и в Хабаровском крае, и в Иркутской области, и на Таймыре, и на Сахалине, и даже в Китае и Монголии. Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, в России эвенков около 38 000. Подробнее о них можно прочитать здесь: https://hraniteliarktiki.ru/evenki