AYANA – робот-переводчик с русского на эвенкийский

Общественная организация «Алагун» Жиганского района создает уникальные проекты по сохранению эвенкийского языка.

Фонд «Семья для ребенка» продолжает выпуск статей, освещающих деятельность некоммерческих организаций, активных граждан и местных сообществ из арктических районов республики. Информационное сопровождение проводится в рамках проекта «Ресурсный центр поддержки СО НКО и развития гражданских инициатив в арктических районах РС(Я) «АРКТИКА»», поддержанного Фондом президентских грантов.

Сегодня мы рассказываем о добрых делах – уникальных проектах по сохранению языка и культуры эвенкийского народа Местной общественной организации по развитию единого образовательного пространства Жиганского района «Алагун» (Обучение).

Инновационный проект AYANA (АЙАНА) — языковой роботизированный голосовой переводчик c русского языка на эвенкийский язык

В июле т.г. общественная организация «Алагун» стала победителем конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций и кочевых родовых общин малочисленных народов Севера и получила субсидию в размере 500 тысяч рублей на реализацию Инновационного проекта AYANA (АЙАНА) — языковой роботизированный голосовой переводчик c русского языка на эвенкийский язык.

Целью проекта является создание благоприятных условий для сохранения эвенкийского национального языка эвенков, проживающих на территории Жиганского национального эвенкийского, Анабарского национа́льного долгано-эвенки́йского, Оленёкского эвенкийского национального, Нерюнгринского, Усть-Майского, Олекминского и Алданского улусов (районов) путем внедрения c русского языка на эвенкийский язык.

В рамках проекта планируется создание мобильного приложения с возможностью мгновенного перевода с русского языка на эвенкийский язык с дальнейшим продвижением в онлайн-маркетах App Store и Google Play Market. Автором языкового роботизированного голосового переводчика является Николай Апросимов, руководитель студии IT и творчества «A-PRO». Одним из ключевых продуктов проекта также является Портал по изучению национального эвенкийского языка, где будут размещены материалы по изучению национального эвенкийского языка «Говори по-эвенкийски», эвенкийские сказки и легенды с переводом на русский язык, интерактивная панель для мгновенного перевода слов и текста на эвенкийский язык.

Кроме того, в рамках проекта планируется разработка и внедрение технологии обучения детей дошкольного и школьного возраста эвенкийскому языку с использованием языкового роботизированного голосового переводчика с русского на эвенкийский язык в дошкольных и средних общеобразовательных учреждениях 7 муниципальных районов – участников проекта. Командой проекта запланирована системная работа с Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) по обязательному включению в школах эвенкийских национальных районов в учебный материал данного приложения, с Министерством развития Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) запланирован комплекс мероприятий по внедрению данного приложения через администрации эвенкийских районов Якутии. По итогам успешной реализации проекта к 2023 г. команда проекта рассчитывает подойти к показателю беглого знания языка до 15 894 чел. (42%) и 5000 чел. (15%) полного знания языка в качестве носителя, т.е. вернуться (возродиться) до показателя статистических данных 2010 г.

Заключительными мероприятиями будут Фестиваль «AYANA»: Песенного творчества, Авторских стихотворений на эвенкийском языке, Олимпиада по эвенкийскому языку, Юный друг Аяны и Гражданский форум «Мит эвенкил» (Я- эвенк).

Изучение и популяризация родного языка и традиционной культуры эвенков с детского возраста «Би эвэдэ турэчиҥнэм»

В августе 2020 года Местная общественная организация по развитию Единого образовательного пространства муниципального района «Жиганский национальный эвенкийский район» «Алагун» (Обучение) стала победителем гранта Главы Республики Саха (Якутия) на 2020 год в размере 1426285 рублей по проекту «Изучение и популяризация родного языка и традиционной культуры эвенков с детского возраста «Би эвэдэ турэчиҥнэм».

Проект нацелен на мотивацию детей к изучению родного языка и традиционной культуры эвенков. Мы намерены повысить уровень владения языком и методики преподавания учителей. Организуем для них форумы и конференции, мастер-классы, вебинары, онлайн и оффлайн-курсы. В данном проекте будут организованы два крупных мероприятия в Жиганском районе и в г. Якутске с участием носителей и педагогов, обучающих эвенкийский язык в школах и детских садах Якутии.

Издание дополнительных номеров журналов «Чуораанчык» и «Колокольчик» с творческими заданиями и правилами эвенкийского языка, набора (карманный разговорник+аудиокнига) даст новый толчок к обучению родной речи для широких масс. Проведение дистанционного конкурса «Би эвэдэ турэчиҥнэм» на эвенкийском языке среди детей повысит их интерес к обучению.

Главным информационным партнером является детское издательство «Кэскил». На платной основе будет выпущено 2 журнала «Чуораанчык» и «Колокольчик» для эвенкийских детей дополнительным тиражом 1000 экз. Освещение проекта будет реализовано по всем каналам СМИ: газеты «Якутия» и «Саха сирэ», «Илкэн», редакции районных газет, также их электронные версии, сайты Sakhalife.ru, ЯСИА, сайты https://minobrnauki.sakha.gov.ru/ и https://arktika.sakha.gov.ru/. НВК «Саха» покажет не менее 3 сюжетов о проекте. Площадкой для проведения конкурса «Би эвэдэ турэчиҥнэм» станет канал YouTube издательства «Кэскил» и сайт keskil14.ru.