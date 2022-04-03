АЯМ представил на форуме преимущества алданского гранитного щебня

Производство в содружестве с наукой – великолепный результат

С 30 марта по 1 апреляна базе Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова в г. Якутске прошел III Форум «Транспортные системы и дорожная инфраструктура Крайнего Севера».

В этом году Форум был приурочен к 15-летию Автодорожного факультета СВФУ, и к его организации присоединились министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), ФКУ «Упрдор Вилюй», ФКУ «Упрдор Лена», ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)», КП «Дороги Арктики». О том, насколько актуальна тема транспортных систем и дорожной инфраструктуры, говорили представители власти, заказчиков, предприятий дорожного хозяйства и транспорта, учреждений науки и образования. Так, в числе приглашенных принял участие в Форуме и исполнительный директор ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Егор ФРОЛОВ, который выступил на секции «Дорожная инфраструктура» с докладом о преимуществах гранитного щебня, добываемого в Алданском районе. Многолетнее производство собственной продукции строительного назначения, используемого и в смежных отраслях промышленности, позволило специалистам «Ассоциации строителей АЯМ» сделать вывод, что гранитный щебень, добываемый на лицензированных месторождениях строительного камня «Алданское» и «Усть-Эльконское», обладает рядом преимущественных свойств по сравнению с другими видами щебня (известкового и гравийного), он отличается долговечностью, прочностью, отсутствием пылевых и глинистых примесей. А по сравнению с доломитовым, добываемым на Мохсоголохском месторождении, отличается более высокой морозостойкостью и низкой лещадностью, то есть количеством зерен неправильной формы, которые образуют пустоты при трамбовке. И эти выводы не голословны, они подкреплены показателями собственной испытательной строительной лаборатории. К докладу Егора Алексеевича был проявлен большой интерес аудитории, в частности, вопросы по объему добываемого гранитного щебня и о его фракциях задал начальник отдела дорожного строительства МКУ «ГЛАВСТРОЙ» В.В. МАКАРОВ, также свойствами этой незаменимой породы при возведении дорог заинтересовался кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории №6 Института проблем нефти и газа СО РАН КОПЫЛОВ В.Е., и это не случайно, ведь предложение «Ассоциации строителей АЯМ» в полной мере подходит к его докладу на тему «Модифицированные «тощие» бетоны повышенной прочности для строительства оснований дорожных одежд». В перерыве между докладами Е.А. Фролову удалось пообщаться со старшим преподавателем, заместителем завкафедрой «Автомобильные дороги и аэродромы» СВФУ С.Э. СЕМЕНОВЫМ, который заверил, что привезенные ранее образцы гранитного щебня прошли лабораторные испытания на кафедре с хорошей оценкой.

Ну, а присутствующие на форуме студенты факультета только что не попробовали «на зубок» отливающие изумрудным цветом образцы, каких они доселе не видели…

Итак, побывав на Форуме, можно сделать вывод о его целесообразности и даже необходимости тесного общения и обмена опытом представителей науки и образования, логистов и экономистов, эксплуатационников и производителей дорожных одежд. Именно в таком формате достигается верификация — проверка истинности знаний, которые абсолютно несомненны, так как соответствуют наблюдаемой действительности. И обмен визитками, контактами показал, что доклад Егора Фролова не остался без внимания. А значит, достигнуты и определенные цели участников Форума.