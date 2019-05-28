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Спорт
28 мая 2019, 15:20
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Айаал Макаров впервые выиграл чемпионат России

Главный старт сезона — чемпионат России по спортингу прошел с 23 по 26 мая в подмосковном стрелковом комплексе «Лисья нора».

Приняли участие все сильнейшие стрелки России. Сборную команду Республики Саха (Якутия) на чемпионате представили ведущие спортсмены во главе с капитаном Айаалом Макаровым.

В категории «А» чемпионом с лучшим результатом из всех участников стал стрелок из Якутии. Мастер спорта международного класса Айаал Макаров выбил 178 мишеней из 200, тогда как ближайшие преследователи Олег Гончаров из Новосибирска и Роман Родионов из Москвы показали результат 174 очка.

Айаал Макаров в интервью корреспонденту «Спорта Якутии» признался, что победа ему досталась волевая. Так, по итогам первого дня чемпионата лидер якутских стрелков с небольшим отставанием шел на третьей позиции. Но во второй день, когда полеты мишеней уже усложнились, Макаров вышел в лидеры. Ну а в третий, заключительный день чемпионата якутянин уже закрепил свое преимущество, показав на одном из огневых рубежей 100%-й результат — 25 мишеней из 25. На последней линии он даже позволил себе провести два промаха, заведомо зная, что ближайшие соперники не могут его догнать теоретически.

— Вы не поверите, но я впервые стал чемпионом России, — признается Айаал Макаров. — Сколько участвую в чемпионатах страны, всегда занимал призовые места, но только вторые и третьи позиции. Свои золотые награды брал в основном на этапах Кубков России и других всероссийских и коммерческих соревнованиях. Так что эта победа на главном чемпионате страны в моей коллекции наград будет стоять на самом видном месте, — говорит он.

К слову, за неделю до чемпионата России Айаал Макаров отличился еще и на крупнейшем турнире «Кубок Александра Невского» в Санкт-Петербурге. В компании из более 150 сильнейших стрелков наш спортсмен выбил 180 мишеней в дуплетной стрельбе и завоевал серебряную медаль престижного турнира.

На чемпионате России в «Лисьей норе» якутяне также вошли в число победителей и призеров в разных категориях. Так, опытный стрелок из Якутии, мастер спорта России Николай Додохов в паре с Вадимом Смирновым из Санкт-Петербурга стали обладателями золотой медали в командном первенстве среди ветеранов.

Среди юниоров победителем чемпионата России стал молодой стрелок из Якутии Рамир Николаев. Он выбил 146 мишеней и выполнил норматив 2-го спортивного разряда. Добавим, что отцом Рамира является мастер спорта России по спортингу, один из ведущих стрелков республики Артур Николаев.

Также якутские спортингисты — Айаал Макаров, Степан Чепалов и Николай Кобяков — с общим результатом 490 мишеней завоевали серебряные медали на командном первенстве. Победительницей здесь стала команда «Демидовский», тройку призеров замкнули стрелки из Брянска.

Сезон большого спортинга стартовал, впереди якутских стрелков ожидают соревнования как всероссийского, так и республиканского масштабов. Что касается международных турниров, то в этом году чемпионат мира пройдет в Англии, а чемпионат Европы примет Венгрия.

— Конечно, хотелось бы еще принять участие и в международных соревнованиях, — говорит Айаал Макаров. — Вы знаете, я уже становился чемпионом Европы и мира, но во мне все еще горит огромное желание вновь соперничать с сильнейшими стрелками мира. Я надеюсь, при должной поддержке со стороны министерства по физической культуре и спорту республики наши цели и задачи будут претворены в жизнь.

Источник: http://sportyakutia.ru/novosti/55-strelba/10079-ajaal-makarov-vpervye-vyigral-chempionat-rossii
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