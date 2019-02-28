Автозимник трассы «Вилюй» закроют 1 апреля

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» информирует о закрытии с 1 апреля 2019 года грунтового автозимника федеральной автодороги А-331 «Вилюй» на участке от с. Таас-Юрях Республики Саха (Якутия) до п. Верхнемарково Иркутской области (км 1310+585 – км 2146+740).

ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует пользователям в целях исключения случаев образования заторов и остановки движения по автозимнику запланировать перевозки до его закрытия.

Также с 1 апреля текущего года вводится поэтапное снижение грузоподъемности на ледовых переправах федеральной трассы А-331 «Вилюй» (км 660 «Верхневилюйск», км 752 «Жархан», км 807 «Кюндядя», км 956 «Устье» и км 1049 «Крестях») и на ледовых автозимниках федеральной трассы Р-504 «Колыма» (км 6 — км 18 «Якутск-Нижний Бестях», км 365 – км «Хандыга – Мегино-Алдан»). Закроют ледовые переправы ориентировочно 15 апреля 2019 года.