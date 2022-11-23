23.11.2022
09:30
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Якутия

Автозимник на трассе Вилюй откроют …

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

Ориентировочный срок открытия грунтового автозимника на трассе А-331 «Вилюй» 20 декабря 2022 г.

          Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что в настоящее время подрядной организацией выполняются работы по устройству грунтового автозимника на участке федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» от с. Таас-Юрях Республики Саха (Якутия) до п. Верхнемарково Иркутской области (км 1310 – км 2146). Протяженность автозимника составляет 836 км III технической категории автозимника.

          Пробивка автозимника ведется двумя тяжелыми колоннами со стороны Иркутской области и Республики Саха (Якутия) и одной легкой колонной спецтехники со стороны Республики Саха (Якутия). Также проводятся работы по обустройству ледовых переправ через водные преграды.

          Ориентировочная дата начала эксплуатации автозимника – 20 декабря 2022 г.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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