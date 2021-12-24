24.12.2021
11:43
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Погода

Автозимник через реку Амга — грузоподъемность увеличена

Приказом ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)» разрешено движение автотранспорта с общим весом до 20 тонн по ледовому автозимнику  через реку Амга на 196+822 км автодороги «Амга» в Амгинском улусе, с 23 декабря т.г.

Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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