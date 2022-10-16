16.10.2022
11:36
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Происшествия

Автозаки и закрытый парк: что происходит?

Сотрудники полиции оцепили центральный парк культуры и отдыха в Якутске. Прохожим сообщают, что парк закрыт «на ремонт».

Тем временем в городе организаторами «женского осуохая» запланирована очередная протестная акция, об этом они сообщают в соцсетях.

В этой ситуации лучше сохранять спокойствие и воздержаться от посещения людных мест.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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