Автозаки и закрытый парк: что происходит?

Сотрудники полиции оцепили центральный парк культуры и отдыха в Якутске. Прохожим сообщают, что парк закрыт «на ремонт».

Тем временем в городе организаторами «женского осуохая» запланирована очередная протестная акция, об этом они сообщают в соцсетях.

В этой ситуации лучше сохранять спокойствие и воздержаться от посещения людных мест.