16.10.2022
11:36
3119
Происшествия
Автозаки и закрытый парк: что происходит?
Сотрудники полиции оцепили центральный парк культуры и отдыха в Якутске. Прохожим сообщают, что парк закрыт «на ремонт».
Тем временем в городе организаторами «женского осуохая» запланирована очередная протестная акция, об этом они сообщают в соцсетях.
В этой ситуации лучше сохранять спокойствие и воздержаться от посещения людных мест.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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