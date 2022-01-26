Автоволонтеры помогут врачам

Найти автоволонтера в приложении: Фонд «Автоволонтеры» начнет принимать заявки от НКО из Якутии, которые помогают врачам

После регистрации представитель некоммерческой организации из Владимира, Тулы, Твери, Якутии и других городов проекта, сможет оставлять заявку – где и когда требуется автоволонтер для доставки врача, и тут же получать отклики добровольцев, сообщает портал «Открытые НКО».

НКО из разных городов России, которые помогают врачам, получат поддержку от федерального фонда «Автоволонтеры».

Случаев заражения коронавирусом в новую волну, вызванную «омикроном», становится больше, врачи физически не успевают обходить всех больных, которые вызвали их на дом. Чтобы участковые терапевты и педиатры могли быстрее добираться до своих пациентов, экономя время и силы, в разных городах стартуют акции с хэштегом #ПодвезиВрача. Это группы в соцсетях и добровольцы на автомобилях.

Фонд «Автоволонтеры» предлагает сделать поиск активиста более быстрым – за счет специального приложения, и официальным – заявки будут оставлять НКО.

— Предлагаем помощь в поиске автоволонтеров и доставке врачей в любом городе России,- сказано в объявлении фонда «Автоволонтеры». — Чтобы получить доступ к отправке заявок, представителю НКО необходимо установить приложение Джип Алерт и прислать на info@x-15.ru свои данные: имя, телефон, название НКО и ссылку на сайт и соцсети, контакты руководителя некоммерческой организации для верификации.

После регистрации представитель НКО уже через несколько часов сможет оставлять заявку – выбрать город на карте, указать, откуда и куда нужно подвести врача. А дальше автор заявки выбирает из откликнувшихся добровольцев одного.

— Врачи также могут самостоятельно отправлять заявки в разделе «Просьба о помощи (Разное)» и моментально получать отклики добровольцев в своем городе.

Автоволонтеры есть во всех крупных городах: Владимир, Тула, Тверь, Якутия, Санкт-Петербург, Брянск, Вологда, Белгород и других городах. В базе больше 43 тысяч добровольцев. Эти люди приходят на помощь автолюбителям, которые попали в беду – застряли в сугробе, замело на трассе, сломалась машина, кончился бензин… ситуации разные, и помочь не сложно, но для того, кому помогли, это маленькое, но чудо. Сообщество автоволонтеров налаживает связь с НКО, чтобы помочь некоммерческим организациям делать добро в пути.Фото: Международное движение взаимопомощи на дорогах. Благотворительный фонд «Автоволонтеры»—

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