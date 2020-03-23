Автовокзал Якутска просит отказаться от поездок без необходимости

Автовокзал города Якутска просит жителей и гостей столицы отказаться от поездок без необходимости.

Просим вас неукоснительно следовать Указу Главы Республики Саха «Якутия» о введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и без лишней необходимости не покидать место жительства, соблюдать режим самоизоляции при наличии температуры или недомогания, не посещать места массового скопления населения.

Если всё же поездка вам нужна, то уважаемые пассажиры и посетители автовокзала города Якутска уведомляем вас о том, что в помещениях автовокзала усилен санитарный режим, проводится уборка хлорсодержащими средствами и обеззараживание воздуха рециркуляторами, не имеющими вреда для здоровья человека.

В ожидании автобуса просим Вас находится друг от друга на расстоянии метра, при посадке в автобус стоять на желтых разделительных полосах. Просим также для покупки билета пользоваться он-лайн сервисом на сайте avtovokzal-yakutsk.ru