23.09.2022
05:37
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Происшествия

Автору фейка о повестках на Госуслугах грозит наказание

Правоохранительные ведомства начали проверку в отношении автора фейка о том, что россиянам будут отправлять повестки для мобилизации через сайт Госуслуг. Им оказался мужчина 1999 года рождения, который отредактировал в фотошопе для поста в социальных сетях реальный скриншот государственного портала и выложил провокационный пост, сообщает тгк Война с фейками.

Отредактированный скриншот позволил быстро установить личность человека, после чего информация о нем была передана силовикам. Молодому человеку может грозить наказание за распространение фейков. Ранее мы опровергали фейк о том, что повестки в военкоматы начали приходить через портал Госуслуг. Как рассказали в Минцифры, государственный портал не будет использоваться для соответствующей рассылки.

Фото: тгк Война с фейками
Источник: тгк Война с фейками

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