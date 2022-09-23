Автору фейка о повестках на Госуслугах грозит наказание

Правоохранительные ведомства начали проверку в отношении автора фейка о том, что россиянам будут отправлять повестки для мобилизации через сайт Госуслуг. Им оказался мужчина 1999 года рождения, который отредактировал в фотошопе для поста в социальных сетях реальный скриншот государственного портала и выложил провокационный пост, сообщает тгк Война с фейками.

Отредактированный скриншот позволил быстро установить личность человека, после чего информация о нем была передана силовикам. Молодому человеку может грозить наказание за распространение фейков. Ранее мы опровергали фейк о том, что повестки в военкоматы начали приходить через портал Госуслуг. Как рассказали в Минцифры, государственный портал не будет использоваться для соответствующей рассылки.