25.03.2023
14:42
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Якутия

Автор книги «Дневник мигранта»: Не уедешь, пока не полюбишь Якутию

Автор книги «Дневник мигранта» и режиссер одноименного фильма Уулжан Даулетбекова опубликовала криминальный репортаж якутского телевидения 2014 года с ее участием, сообщает тгк Yakutsk News

В сюжете сообщается о рейде сотрудников УФМС, которые пришли с проверкой в столичное кафе и обнаружили мигрантов, работавших по патенту, что считается нарушением.

«Это был 2014 год, я только приехала из Кыргызстана, — вспомнила девушка. — В законах и в документах не разбиралась, никогда не сталкивалась с полицией. Вдруг заходят люди с камерой, начинают требовать у меня документы. Тогда я сильно перепугалась, и из кассы сразу пошла внутрь кафе, проверяющие зашли за мной.

Поднялся шум и крики. Все бегут куда-то, за нами гоняются. От страха я заперлась в туалете.

Вдруг все стихло, тихо открыла дверь, смотрю никого нет.

Друзья сказали, что я правильно спряталась. С моими документами меня могли бы депортировать.

Сейчас я думаю, что моей судьбе так было предначертано: „Не уедешь, пока не полюбишь Якутию».

Скучаю и люблю тебя, Якутия!».

Уулжан сейчас живет с мужем в Бишкеке, занимается общественной деятельностью.

Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News

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