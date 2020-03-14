Автор Битвы: Да будет треугольник: блогеры vs журналисты vs политики!
Сегодня, 14 марта отмечает свой день рождения известный журналист, один из авторов SakhaLife, организатор самых разных проектов Игорь САВВИНОВ. Одним из его самых громких детищ стала Битва блогеров и журналистов, состоявшаяся в конце февраля. Один из участников команды журналистов в самом начале ошибся, блогеры получили преимущество, и удерживали его всю игру, вплоть до своей победы. По свежим следам СМИ осветили особенности Битвы.
Сразу после нее SakhaLife взял интервью у закоперщика проекта. Ну, это такая фигура речи – «взял интервью». Как на самом деле журналисты берут интервью друг у друга? Честно говоря, отправляем электронкой вопросы и получаем готовый материал от профессионала-коллеги)) Игорь тянул-тянул, потом ответил… Ну, и мы потянули чуток, чтоб уж выйти в эфир сегодня, в его днюху, надо же, как удачно получилось!
— Игорь, признайся, кому и когда пришла идея проведения Битвы блогеров и журналистов?
— Признаться, мне, в прошлом году. Сами видите — несколько лет разгораются споры: чем блогеры лучше журналистов, и наоборот, чем журналисты круче блогеров? Споры разные: как надуманные, так и глубоко профессиональные, с анализом сильных и слабых сторон. Вот и подумалось, почему бы не организовать Битву? Конечно, форма и содержание пришли потом, в ходе разговоров с коллегами.
— Вряд ли у меня есть моральное право на этот вопрос… Ведь я ответила отказом на предложение принять участие, да и на оргкомитеты не ходила. И все же, почему костяк команды журналистов состоял из представителей госСМИ? Тем более, что вы с Еленой ТИХОНОВОЙ (главный редактор ИГ «В Якутии.ру – ред.) учредили неформальное сообщество независимых журналистов…
— В 2019 году, после известных мартовских событий и митинга в «Триумфе», мы с Леной Тихоновой выступили инициаторами создания Экспертного клуба, куда, помимо журналистов, вошли политологи, общественники, блогеры. Провели заседание, на которое пришли много авторитетных и компетентных людей. Общими усилиями выработали – я думаю – содержательные и полезные рекомендации. Разослали их и получили благодарность и содержательные ответы от спикера Ил Тумэна Петра ГОГОЛЕВА и премьер-министра Владимира СОЛОДОВА.
Что касается состава участников Битвы, то мы — организаторы сразу заявили, что приглашаются к участию абсолютно все журналисты. Тем более, что в числе организаторов был негосударственный сайт.
Откликнулся тот, кто откликнулся. Приглашения были разосланы всем ведущим СМИ, лично общался с главными редакторами. Надо сказать, что это только кажется, что брось клич, и набежит куча претендентов.
Несколько лет назад я организовывал конкурс «Леди СМИ Якутии». Тогда единицы пришли сами, а остальных пришлось долго уговаривать.
— Все-таки для журналистов характерно освещать именно других, обычно мы смотрим на все со стороны, а не являемся ньюсмейкерами, не генерируем новости. Во всяком случае, не со сцены)
— Тем не менее, в конкурсе красоты среди журналисток, в конце концов, мы добились, что были представлены практически все ведущие СМИ, даже шесть участниц из «районок» приехали. Но и готовились к конкурсу тогда долго. Зато прошел он на высоком уровне – девушки долго репетировали с известным режиссером, а потом чувствовали себя на сцене Русского драмтеатра настоящими леди и профи в своем деле.
— Да, помню, грандиозный был проект, и шуба в подарок для победительницы. Но вернемся к Битве. Почему не было звезд блогосферы, которые у всех на устах? К слову сказать, в прошлом году мы с председателем Союза журналистов Якутии Галиной БОЧКАРЕВОЙ участвовали в прямом эфире НВК САХА о блогерах, который провел ТАЛБАН. Тогда я спросила, почему в передаче о блогерах их нет, и ведущий ответил, что самые звездные из них отказались прийти на прямой эфир. Возможно потому, что передача была на якутском языке, а это несколько ограничивает аудиторию и экспертов.
— Не скажу насчет эфира на телевидении… А в Битве, возможно, самые звездные блогеры сочли, мол, пусть играют «молодые». Но это только версия. Еще раз скажу, что приглашали всех. Думаю, если будет следующая Битва, то и коллеги пойдут более охотно, и звездные блогеры, ведь дело живое, интересное, помогает лучше познать профессию и призвание. И как организатор выражаю благодарность, в первую очередь, участникам, что они рискнули, согласились и приняли участие.
— Трудно ли было найти спонсоров?
— Спасибо всем предпринимателям, которые откликнулись. Они, думаю, сразу поняли, что такое дело стоит поддержать. Главный приз – ноутбук предоставил Национальный концерн «СахаБулт». Были два смартфона — от МФЦ и депутата, бизнесмена Виктора ФЕДОРОВА. Наборы продуктов и многое другое.
— В ходе Битвы обсуждались темы Ленского моста и Арктического центра. Какие еще темы предлагались в оргкомитете?
— Сначала мы хотели предложить динамичные и несложные задания, типа КВНовских. Но потом в соцсетях прозвучало: «А слабо им осветить самые острые и актуальные темы?» На общем собрании мы предложили четыре темы, одна из них – произвольная, чтобы участники придумали ее сами. Они сами выбрали эти две.
— В конкурсном задании «Интервью с политиком» были предложены кандидатуры руководителей республиканского масштаба и был только один муниципал – мэр Вилюйска. То есть, муниципалы получают известность только из-за уголовных дел или хайпа?
— Я отвечу так: популярных политиков у нас мало. А выбирали мы, организаторы, сообща. Например, выбрали депутатов Виктора ФЕДОРОВА и Павла КСЕНОФОНТОВА, помимо того, что они популярны, еще из-за того, что они были в жюри. Интересна была реакция уважаемых народных депутатов, когда журналисты и блогеры сыграли их. Напомню, что накануне мы объявили, что участники Битвы будут брать интервью у Айсена НИКОЛАЕВА, Петра ГОГОЛЕВА, Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ, Владимира СОЛОДОВА и других политиков. Представляете трепет участников накануне конкурса? Но мы задумали сюрприз! В итоге им самим пришлось перевоплотиться в звезд политического небосклона, задать вопросы друг другу и, главное, дать ответы в образе VIP-персон.
— Ты как автор идеи и закоперщик проекта доволен первой Битвой?
— Безусловно. И это не только мое мнение, что первый блин не вышел комом. Вообще, подобные конкурсы полезны, особенно молодежи, повышают интерес к профессии, есть объединяющий эффект, поскольку все мы – и журналисты, и блогеры – редко общаемся друг с другом. И я накануне Битвы постоянно говорил: журналистам и блогерам делить нечего, мы дополняем друг друга. Есть сильные стороны у блогеров, есть сильные стороны у журналистов, и надо перенимать опыт. Так что конкурс несет в себе консолидирующее начало. Я проводил разные конкурсы, и все они шли «на ура».
— Например?
— Ну, например, конкурс «На самый долгий поцелуй на морозе» в День всех влюбленных. Тогда победители целовались при минус 28 градусах 1 час 23 минуты, причем последние 23 минуты парень держал девушку на руках. Представляете силу любви этой пары, да и почти всех участников.
— Помню этот конкурс у кинотеатра «Центральный»! Просто не знала, что это твоя опять же идея. Довольны ли участники Битвы?
— Их мнения после Битвы были самые позитивные, видно было, что участники были довольны, можно сказать, счастливы.
Отдельно хочется сказать о жюри. Спасибо тебе, что не только судила конкурсы, но и выступила как профессионал – с советами, замечаниями, предложениями. Спасибо всем остальным: профессиональным журналистам, политикам, бизнесменам – они не только судили, но и высказали дельные предложения.
— Продолжение следует?
— И журналисты, и блогеры, в том числе руководители больших, популярных редакций говорили, что дело интересное и его стоит продолжить. К тому же это большой простор для творчества: можно придумывать самые невероятные задания, пригласить, как ты говорила, команду депутатов или других профессиональных политиков. При таком раскладе будет три команды – блогеры, журналисты, политики. А это новый уровень драйва.
— И хайпа…
— Можно и так сказать. А потом можно брать по темам: блогеры, журналисты, спортсмены. Или блогеры, журналисты, деятели культуры и искусства, звезды шоу-бизнеса. А еще блогеры, журналисты, предприниматели. Много чего можно придумать. И как я переиначил известный слоган: «Творчество окрыляет!»
— Классные планы! С днем рождения тебя, Игорь!
— Спасибо! Всем спасибо! Участникам, что рискнули, согласились. Спонсорам – что поддержали. Болельщикам – вы молодцы! И всем, кто лайкал, комментировал, освещал – в СМИ и в постах, и всячески проявлял интерес к проекту.
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