Автопробег коммунистов Якутии

В рамках Всероссийского патриотического массового автопробега, объявленного Общероссийским штабом протестного движения ЦК КПРФ в поддержку Российской Армии и специальной военной операции на Украине, 9 апреля в Якутске состоялся автопробег. Его организовали Якутский реском КПРФ и Якутский горком КПРФ.

В автопробеге также активно приняли участие представители Общероссийских общественных движений «За новый социализм» и «Левый фронт». Колонна автомашин, украшенная Знаменем Победы, красными флагами СССР и КПРФ, совершила движение по маршруту: Якутский реском КПРФ — Комсомольская площадь — Гимеин — Арктический государственный агротехнологический университет — Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К. Амммосова — Якутский реском КПРФ.

В ходе следования колонны на остановках участники автопробега распространяли газету «Коммунист», проводили общее фотографирование, общались с горожанами. Жители столицы приветствовали и поддерживали акцию коммунистов.

Третий автопробег, организованный коммунистами города Якутска с начала года, прошел на высоком организационном уровне.

В автопробеге приняли участие свыше 30 человек во главе с первым секретарем Якутского рескома КПРФ Виктором Губаревым и первым секретарем Якутского горкома КПРФ Саввой Михайловым. В акции также приняли участие активисты КПРФ и сторонники партии.