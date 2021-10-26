Автопредприниматели Якутска заговорили о необходимости повышения тарифов за проезд на автобусах

Предприниматели города выразили обеспокоенность в связи с длинными выходными. Кроме того, в этом году цены выросли на все, в том числе на ГСМ. Поэтому назрела необходимость рассмотреть вопрос о тарифах на проезд в городских автобусах. Перевозчики вынуждены загружать большее количество пассажиров, что тоже способствует распространению COVID-19. Эти и другие вопросы обсудили 26 октября на постоянной комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту и инновациям Якутской городской Думы.

Вначале комиссия рассмотрела ход исполнения муниципальной программы за девять месяцев текущего года, направленной на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в г. Якутске.

3,1 млн. руб. на поддержку малого и среднего бизнеса

По сообщению Ирины СЕДОВОЙ, начальника Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации г. Якутска, на эти цели в 2021 году было предусмотрено 3 186,3 тыс. рублей.

«Средства направлены в виде имущественного взноса учредителя микрокредитной компании «Фонд развития городского округа «город Якутск». По итогам работы за 9 месяцев текущего года фондом выдано 11 займов для субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 28 300 тыс. рублей», — уточнила она.

Поддержка туризма

По ее словам, на поддержку туризма в городском округе было выделено 931,3 тыс. рублей. Как она сказала, эти средства направлены на организацию и проведение событийных мероприятий, в частности проведение ралли-рейда «Полюс Холода» и фестиваля «Зима начинается с Якутии».

Напомним, проведение ралли-рейда отменено в связи с угрозой распространения COVID-19. В связи с этим, рассматривается возможность перемещения сэкономленных бюджетных средств в размере 261,3 тыс. руб. на мероприятие «Зима начинается с Якутии».

На развитие потребительского рынка и услуг было выделено 1 412,7 тыс. рублей. Но по причине приостановления ярмарок и проведения массовых мероприятий, были отменены фестиваль «Ухи» и «Золотая пора 60+». Сэкономленные бюджетные средства предложено направить на организацию и проведение мероприятий в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии».

Необходимо активно прививаться

Заслушав выступление Ирины Седовой, члены комиссии приняли информацию к сведению. Депутат Гордумы Александр ЯКОВЛЕВ отметил, что растет беспокойство среди предпринимателей в связи с длинными выходными. Он спросил, почему при объявлении нерабочих дней не согласовывают с предпринимательским сообществом города?

«Всем горожанам необходимо активно прививаться, тогда при наличии коллективного иммунитета снизится заболеваемость COVID-19. В некоторых странах процент привитого населения доходит до 75%, а у нас меньше половины. Ограничительные мероприятия нацелены снизить не только заболеваемость, но и уровень смертности», — сказал заместитель главы г. Якутска по экономике и финансам Георгий ГАВРИЛЬЕВ.

И.о. председателя Якутской городской Думы Евдокия ЕВСИКОВА сообщила, что между Координационным советом по предпринимательству и Гордумой будет заключено соглашение о сотрудничестве, где будут решать актуальные вопросы.

Тарифы на проезд в автобусах

На следующем заседании комиссии будет рассмотрен вопрос о тарифах на проезд в городских автобусах. «ГСМ растет, тарифы нет, поэтому, перевозчики вынуждены загружать большее количество пассажиров, что тоже способствует распространению болезни», — отметила Марианна АНДРЕЕВА. Как она сказала, население, безусловно, отрицательно воспримет повышение тарифов в городских автобусах, поэтому на комиссии рассмотрение вопроса будет со всех сторон.