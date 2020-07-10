Автоперевозчиков Якутии ждут «коронавирусные» проверки

Напомним, что передвижение легковых такси и автобусов категории М1, М2, в межмуниципальном сообщении по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения на территории Якутии допускается при соблюдении Временных рекомендаций по организации работы предприятий автомобильного транспорта, утверждённых Министерством транспорта и дорожного хозяйства республики.

Согласно КоАП Республики Саха (Якутия) в части предотвращения и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) штрафы составляют от одной тысячи до пятисот тысяч рублей.

В связи с чем Министерством транспорта и дорожного хозяйства РС (Я), Управлением ГИБДД МВД по РС (Я), Восточно-Сибирским МУГАДН, Административной комиссией г. Якутска будут проведены совместные профилактические мероприятия, направленные на мониторинг соблюдения требований нормативных правовых актов республики. Составлен график плановых (рейдовых) осмотров на июль 2020 года.

При проведении профилактических мероприятий в районах региона Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) планирует привлечь представителей административных комиссий муниципальных образований.

Согласно информации, предоставленной АО «Автовокзал» г. Якутска Министерству транспорта и дорожного хозяйства Якутии, в настоящее время через предприятие осуществляют деятельность около 80 перевозчиков. АО «Автовокзал» осуществляет санитарную дезинфекцию транспортных средств, термометрию пассажиров, продажу билетов, в том числе онлайн.