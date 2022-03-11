11.03.2022
20:04
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Происшествия

Автомобилю со знаком V проткнули колеса

В Нерюнгри неизвестные проткнули колеса автомобилю со знаком V на стекле . Фото подписчика #Nerulife

Фото: #Nerulife
Источник: #Nerulife
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