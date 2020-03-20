20.03.2020
17:51
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Якутия

Автомобильная дорога «Умнас» в Хангаласском улусе временно закрыта⠀

Дорога закрыта на участке км 143+000 — км 192+000 (Улахан-Ан — Тумул).

Директором ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» Семеном Васильевым подписан приказ «О временном закрытии автомобильной дороги (автозимника) на участке км 143+000 — км 192+000 (Улахан-Ан — Тумул) автомобильной дороги «Умнас» в Хангаласском улусе Республики Саха (Якутия).

Запрет движения вводится с целью обеспечения безопасности дорожного движения и требований безопасности населения.

Приказ вступает в силу с 20 марта 2020 года.⠀

Источник: Пресс-центр МР "Хангаласский улус"
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