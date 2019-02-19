Автомобилистов хотят защитить от несправедливых штрафов

Проект «Единой России» «Безопасные дороги» запускает мониторинг расположения и работы передвижных камер видеофиксации нарушений ПДД, чтобы защитить автомобилистов от несправедливых штрафов. Об этом заявил координатор партийного проекта, зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

«Партия поднимает вопрос о корректности функционирования передвижных технических средств фото- и видеофиксации в процессе обеспечения дорожного движения. Такие технические средства часто применяются без учета дорожной обстановки. Камеры устанавливаются в местах, где возникают нарушения, не приводящие к авариям. В соцсетях мы видим большое количество жалоб, когда автомобилист получил штраф за нарушение, которое, по его мнению, он не совершал. Ошибки возможны из-за сбоев камер или их неправильной настройки. Виноватыми остаются водители, которые оплачивают несправедливые штрафы», – заявил Афонский.

Он отметил, на начало 2019 года в России насчитывалось 11,5 стационарных, 3800 передвижных и 703 мобильных камеры видеофиксации – всего почти 16 тысяч камер.

«Благодаря им должна обеспечиваться безопасность дорожного движения, но сегодня, судя по многочисленным обращениям граждан в адрес партпроекта, их расположение на дорогах зачастую обусловлено поступлениями в бюджет», — подчеркнул Афонский.

Координатор партпроекта поручил региональным координаторам партпроекта обратиться в территориальные органы ГИБДД и общественные организации с целью запроса информации о количестве обращений на неверную фиксацию нарушений. «В целях выявления подобных случаев прошу провести опрос среди водителей о неправильно установленных камерах и некорректной фиксации нарушений. Мы, в свою очередь, обратимся в федеральные общественные организации, чтобы иметь полную картину по данному вопросу», – сказал он.

Партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах».

Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.