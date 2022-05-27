27.05.2022
09:56
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Происшествия

Автомобилист лишил света часть Нюрбы

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) восстановили электроснабжение г. Нюрба, прерванное неосторожными действиями неустановленного автотранспортного средства.

25 мая 2022 года в 21.41 в оперативно-диспетчерскую службу ЗЭС поступило сообщение от дежурного диспетчера Нюрбинского РЭС, что в г. Нюрба неизвестным автомобилем совершен наезд на опору воздушной линии 10 кВ «Птицефабрика», отпайка «Вертолетка», что вызвало срыв провода фазы А с изолятора.

В результате неосторожных действий водителя автотранспортного средства в зоне ограничения электроснабжения оказалась часть г. Нюрба.

Энергетики оперативно устранили повреждение, и в 23.00 линию ввели в работу.

О произошедшем сообщено в ОМВД РФ по Нюрбинскому району.

Энергетики в очередной раз призывают водителей автотранспорта и спецтехники быть предельно внимательными в охранной зоне ЛЭП. Неосторожные действия в охранной зоне могут нарушить безопасность работы электросетевого хозяйства, привести к их повреждению или уничтожению, к причинению вреда жизни и здоровью граждан.

Любые противоправные действия, осуществляемые в охранной зоне энергообъектов, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»

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