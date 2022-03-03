Автомобили Рено проходят испытания в Якутии

В течение недели группа компаний «Renault – АвтоВАЗ» проводит испытания автомобилей на полигоне Северо-Восточного федерального университета в ТОР «Якутия» в поселке Кангалассы. Название модели автомобиля не раскрывается, известно, что он еще не вышел на рынок, сообщается на сайте СВФУ им. М.К.Аммосова.

Проректор по науке и инновациям СВФУ Евгений Соловьев отметил, что АвтоВАЗ является крупнейшим системообразующим автомобильным предприятием страны, использующим в работе последние достижения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Взаимодействие университета с таким предприятием позволяет быть причастным к успехам отечественного автопрома, говорит проректор.

«Также у нас появляются личные и деловые коммуникации, что способствует пониманию сотрудниками вуза организационной структуры и специфики таких крупных концернов изнутри, позволяет применять эти знания в образовательном процессе, проводить совместные научные исследования, для студентов – это возможность прохождения производственных практик на предприятиях АвтоВАЗа для наработки профессиональных компетенций. Кроме того, наших партнеров могут заинтересовать наработки ученых СВФУ, что приведет к коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности», – комментирует Евгений Соловьев.

Главный специалист по оценке потребительских свойств автомобилей в РФ и СНГ Renault Россия Анатолий Калицев отметил, что предприятие выпускает автомобили, которые полностью соответствуют климатическим поясам страны, и не раз это доказывало, в том числе, организовывая специальные мероприятия для журналистов. «В конце 2020 года мы с журналистами совершили большой автопробег. Температура во время теста доходила до -50С. То, что мы закладывали в наши автомобили, подтверждается такими испытаниями, чему мы очень рады. Сейчас наступает время следующих проектов: мы испытываем автомобили, уже готовящиеся к производству, планируем разработку новых моделей, которые будем тестировать в том числе и здесь», – сказал Анатолий Калицев.

«Для нас как автомобильного производителя – это интересное направление, потому что у вас есть много различных видов испытаний, которые мы можем проводить здесь: климат, дорожные условия. У нас много проектов, и мы заинтересованы в том, чтобы иметь стабильную базу, а не выбирать каждый раз новое место. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество с СВФУ и будем рады, если выпускники университета будут трудоустраиваться в компании Renault и АвтоВАЗ», – добавил руководитель проекта по потребительским свойствам новых автомобилей АвтоВАЗ Себастьян Шувье.

Официальное открытие испытаний состоялось 2 марта. По традиции партнеры провели церемонию поднятия флагов: коллекция Испытательного полигона СВФУ пополнилась еще одним – компании Renault. Как отметил декан автодорожного факультета СВФУ Дмитрий Филиппов, АвтоВАЗ уже третий год подряд испытывает свою продукцию в Якутии, став ключевым стратегическим партнером университета. Сотрудничество автогиганта с СВФУ является одним из примеров кооперации в рамках разворачивающегося Научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня и соответствует целям и задачам федеральной программы «Приоритет-2030», подчеркнул он. Испытательные мероприятия завершатся в субботу.