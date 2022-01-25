25.01.2022
11:59
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Общество

Автомобили правительства и парламента Якутии переданы врачам

Транспорт автобазы правительства передан в помощь врачам Якутска

Автомобили автобазы правительства и парламента республики переданы в распоряжение Минздрава Якутии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции значительно выросла нагрузка на все звенья медицинской системы, в том числе возросло количество вызовов врачей на дом.

«Сегодня на территории Якутска работает 198 бригад. Каждая бригада – это врач, медсестра и водитель автомашины. Поступает очень много вызовов – без машины врач не успеет их обслужить», – сообщила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

По оценке Минздрава республики для обеспечения автотранспортом дополнительно нужно порядка 140 машин для городских поликлиник, Якутской городской больницы № 2, Якутской городской больницы № 3, медцентра.  В дополнение к переданным автомобилям автобазы правительства и парламента изыскивается дополнительный автотранспорт подведомственных организаций министерств и ведомств.

Водители обеспечены средствами защиты, проводятся инструктажи по защите от новой коронавирусной инфекции, обработке рук. Ежедневно Служба автотранспортного обеспечения проводит дезинфицирующую обработку машин.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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