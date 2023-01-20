20.01.2023
12:58
92
Происшествия
Автомобиль загорелся на заправке
На заправке ЯТЭК по объездной полностью выгорел Витц 😱
Фото: DPSYKT.14
Источник: DPSYKT.14
Один комментарий на «Автомобиль загорелся на заправке »
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