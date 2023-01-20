20.01.2023
12:58
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Происшествия

Автомобиль загорелся на заправке 

На заправке ЯТЭК по объездной полностью выгорел Витц 😱

Фото: DPSYKT.14
Источник: DPSYKT.14
Один комментарий на «Автомобиль загорелся на заправке »
  1. Александр 20.01.2023 13:04

    Сибойл!…

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