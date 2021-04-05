05.04.2021
17:29
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Спорт

Автомобиль – в копилке чемпиона

Усть-алданец Евгений Алексеев выиграл очередной крупный турнир в абсолютном первенстве, сообщает «Спорт Якутии».

В финале чемпионата республики по борьбе хапса5ай в Нюрбе, когда на табло оставались считанные секунды, он повалил Николая Николаева и выиграл главный приз турнира от администрации Нюрбинского района — автомобиль — Ладу Гранта.

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