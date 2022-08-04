Автомобиль «Сунтар» задержали, но почин уже подхвачен

Сообщается, что задержан владелец машины с «креативным» номером СУНТАР. На видео, размещенном тгк AIDAAN today Z, из кабины машины ГИБДД (?) по громкоговорителю требуют прижаться к обочине иномарку с номером СУНТАР. Видео разместить невозможно из-за нецензурной лексики.

А на другом фото креатив от другого автовладельца из Якутска — ответ сунтарцу.