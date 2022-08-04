04.08.2022
19:52
954

Желток

Автомобиль «Сунтар» задержали, но почин уже подхвачен

Сообщается, что задержан владелец машины с «креативным» номером СУНТАР. На видео, размещенном тгк AIDAAN today Z, из кабины машины ГИБДД (?) по громкоговорителю требуют прижаться к обочине иномарку с номером СУНТАР. Видео разместить невозможно из-за нецензурной лексики.

А на другом фото креатив от другого автовладельца из Якутска — ответ сунтарцу.

Фотофакт: сунтарец озадачил весь Якутск
Фото: Телеграм
Источник: Телеграм

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