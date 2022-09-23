Происшествия
Автомобиль сбил несовершеннолетнюю велосипедистку
Юная велосипедистка пострадала в результате наезда автомобиля в Якутии.
Водитель автомобиля УАЗ двигался со скоростью, превышающей допустимую
В Нижнем Бестяхе 22 сентября автомобиль сбил несовершеннолетнюю велосипедистку, передает ГИБДД Якутии.
Водитель автомобиля УАЗ двигался со скоростью, превышающей допустимую, а когда со двора выехала девочка на велосипеде, резко затормозил, но не смог избежать столкновения. В результате он наехал на велосипедистку 2012 года рождения. Ребенок с травмой головы был госпитализирован в Мегино-Кангаласскую ЦРБ.
Напомним, что движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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