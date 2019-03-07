Автомобиль Сарданы Авксентьевой восстановят за 48 часов!

УК «Альтаир» сообщает: случайно поврежденный автомобиль народного мэра Якутска будет восстановлен к субботе.

На автомашину Сарданы Авксентьевой, находившуюся у дома №12 на улице Пушкина, упал пласт снега и пробил заднее стекло. Представитель управляющей компании сообщил, что размер ущерба рассчитан, вопрос улажен и авто будет восстановлено к субботе.

«Парапеты на крыше есть, снег слетел с них. Это чистая случайность», — сказала представитель УК «Альтаир». Сотрудница сообщила, что авто будет отремонтировано к 9 марта, расходы несет управляющая компания. Сумму на восстановление авто специалист отказалась уточнить.

В 2017 году похожий случай в Якутске произошел возле Японского дома. Снег, сошедший с крыши, повредил авто горожанки Маргариты Поповой. Она рассказала, что выиграла суд по иску к компании, управляющей зданием. Якутский горсуд, по словам Поповой, помимо возмещения материального ущерба владелице поврежденной автомашины, предписал установить на крыше конструкции, ограничивающие сход снега.