Автомобиль на дороге Колыма сбил пешехода — мужчина в реанимации

13 мая в 22: 27 час. вечера водитель на 179-м километре ФАД Колыма, следуя со стороны с. Харбала-1 в сторону с.Чурапча на автомобиле Тойота Ипсум, совершил наезд на пешехода — мужчину 1971 г.р. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, был госпитализирован в Чурапчинскую ЦРБ, в настоящее время находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии.

В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля Тойота Ипсум за последний год к административной ответственности по линии ГИБДД привлекался 3 раза. Проведено освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат отрицательный. Предварительной причиной ДТП, является внезапный выход пешехода на проезжую часть. По факту ДТП проводится проверка.