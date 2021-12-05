05.12.2021
15:15
303
Желток
Автоматическую ловушку для собак изобрели в Якутске
Для борьбы с бродячими собаками в Сайсарском округе разработали и изготовили инновационные ловушки. Это новое слово в ловле этих хитрых и опасных животных. Теперь за ними не надо бегать. Нужно только иногда проверять. Спасибо сайсарским Кулибиным🐶👍
Источник @uprava_saisar 📌 В Сайсарском округе усиливаются работы от отлову безнадзорных животных.
Изготавливаем такие ловушки.
Работы продолжаются.
Фото: https://www.instagram.com/p/CXFWgULorNZ/
Источник: https://www.instagram.com/p/CXFWgULorNZ/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.12.2021
0
05.12.2021
72
05.12.2021
314
05.12.2021
109
05.12.2021
544
05.12.2021
479
05.12.2021
447
05.12.2021
589
05.12.2021
310
04.12.2021
1048
04.12.2021
646
04.12.2021
2038
04.12.2021
437
04.12.2021
478
04.12.2021
1241
04.12.2021
373
04.12.2021
775
04.12.2021
392
04.12.2021
494
04.12.2021
950
04.12.2021
676
04.12.2021
560
04.12.2021
972
04.12.2021
680
03.12.2021
1030
03.12.2021
1667
03.12.2021
686
03.12.2021
452
03.12.2021
453
03.12.2021
455
03.12.2021
425
03.12.2021
2026
03.12.2021
448
03.12.2021
444
03.12.2021
369
03.12.2021
642
03.12.2021
337
03.12.2021
1408
03.12.2021
577
03.12.2021
316
03.12.2021
678
03.12.2021
749
03.12.2021
902
03.12.2021
361
03.12.2021
848
03.12.2021
413
03.12.2021
408
03.12.2021
388
03.12.2021
392
03.12.2021
563
03.12.2021
2286
03.12.2021
485
03.12.2021
111
03.12.2021
349
03.12.2021
380
03.12.2021
381
ТОП НОВОСТИ
30.11.2021
12579
02.12.2021
3991
29.11.2021
2952
30.11.2021
2793
29.11.2021
2618
30.11.2021
2473
03.12.2021
2297
29.11.2021
2256