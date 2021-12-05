Автоматическую ловушку для собак изобрели в Якутске

Для борьбы с бродячими собаками в Сайсарском округе разработали и изготовили инновационные ловушки. Это новое слово в ловле этих хитрых и опасных животных. Теперь за ними не надо бегать. Нужно только иногда проверять. Спасибо сайсарским Кулибиным🐶👍

Источник @uprava_saisar 📌 В Сайсарском округе усиливаются работы от отлову безнадзорных животных.

Изготавливаем такие ловушки.

Работы продолжаются.