05.12.2021
15:15
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Желток

Автоматическую ловушку для собак изобрели в Якутске

Для борьбы с бродячими собаками в Сайсарском округе разработали и изготовили инновационные ловушки. Это новое слово в ловле этих хитрых и опасных животных. Теперь за ними не надо бегать. Нужно только иногда проверять. Спасибо сайсарским Кулибиным🐶👍

Источник @uprava_saisar 📌 В Сайсарском округе усиливаются работы от отлову безнадзорных животных.
Изготавливаем такие ловушки.
Работы продолжаются.

Фото: https://www.instagram.com/p/CXFWgULorNZ/
Источник: https://www.instagram.com/p/CXFWgULorNZ/
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