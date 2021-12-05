05.12.2021
15:15
1034
Желток
Автоматическую ловушку для бродячих собак изобрели в Якутске
Для борьбы с бродячими собаками в Сайсарском округе разработали и изготовили инновационные ловушки. Гениальная мысль увеличить в размерах мышеловку, пришла в светлые головы сайсарских жителей. Это новое слово в ловле этих хитрых и опасных животных. Теперь за ними не надо бегать. Нужно только иногда проверять ловушки. Спасибо сайсарским Кулибиным🐶👍
Источник @uprava_saisar 📌 В Сайсарском округе усиливаются работы от отлову безнадзорных животных.
Изготавливаем такие ловушки.
Работы продолжаются.
Фото: https://www.instagram.com/p/CXFWgULorNZ/
Источник: https://www.instagram.com/p/CXFWgULorNZ/
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