Автоманипулятор оставил без света жителей Мирного

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» восстановили электроснабжение г. Мирный в Якутии, прерванное вследствие воздействия сторонней спецтехники.

7 июня 2022 года в дачном секторе города во время работ автоманипулятор Daewoo приблизился на недопустимое расстояние к проводам отпайки 110 кВ на подстанции «Западная» от линии 110 кВ «Мирный – МГРЭС».

В результате в 18.01 произошло отключение данной линии, а также линии «МГРЭС – Фабрика №3». Без напряжения осталась подстанция 220/110/6 кВ «Фабрика №3».

Электроснабжения лишились 3263 человека.

Персонал Мирнинского РЭС оперативно восстановил электроснабжение города. В 18.30 все потребители были запитаны.

О происшествии сообщено в дежурную часть ОМВД РФ по Мирнинскому району.

Энергетики ЗЭС в очередной раз призывают водителей автотранспортных средств быть предельно внимательными. Неосторожные действия в охранной зоне ЛЭП могут нарушить безопасность работы электросетевого хозяйства, привести к их повреждению или уничтожению, к причинению вреда жизни и здоровью граждан. Любые противоправные действия, осуществляемые в охранной зоне энергообъектов, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.