Автоледи за рулем Ленд Крузера опрокинулась на дороге Якутск-Чурапча

Предварительно установлено, что 7 октября текущего года на 63 км+200 м ФАД «Колыма» около 9 часов утра 40-летняя автоледи, управляя транспортным средством марки Тойота Ленд Крузер, следуя по маршруту Якутск-Чурапча, на участке дороги с кривым поворотом из-за неправильно выбранной скорости, несоответствующей конкретным дорожным и метеорологическим условиям, допустила съезд автомобиля с проезжей части дороги в левую сторону с дальнейшим опрокидыванием, сообщает тгк ГИБДД14.

В результате ДТП 17-летняя пассажирка данного автомобиля была доставлена в травматологическое отделение Мегино-Кангаласской ЦРБ, где ей был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника. По характеру полученных травм была госпитализирована. Юная пассажирка сидела на заднем пассажирском сидении слева и была пристегнута ремнем безопасности. Сама автоледи не пострадала. В момент ДТП находилась в трезвом состоянии, а также была пристегнута. В результате проверки по базе ГИБДД в течение года к административной ответственности привлекалась 2 раза: один раз за превышение скорости, второй – за пренебрежение в использовании ремня безопасности.