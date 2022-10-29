Автоледи врезалась в фонарный столб

Ночью произошло ещё одно ДТП с травмированным водителем. Предварительно установлено, что 29 октября в 02:50 девушка 19-ти лет, управляя автомобилем «Тойота Прогресс», следуя по Намскому тракту со стороны города Якутска в сторону с. Тулагино на нерегулируемом пересечении ул. Трактовая и Намского тракта, не справившись с рулевым управлением совершила наезд на опору уличного освещения и на пешеходное ограждение, повредив их. В результате этого автоледи с травмами увезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка.